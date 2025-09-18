Часто осіннє ослаблення спатифілума пов’язане з виснаженням ґрунту

Спатифілум – відома кімнатна рослина, яку часто називають «жіночим щастям» через її витончені білі квіти. Восени ця квітка може втрачати свою привабливість: листя тьмяніє, а цвітіння зупиняється. Однак існує простий домашній засіб, що допоможе швидко повернути рослині життєву силу та стимулювати появу нових квіткових стрілок. Про це пишуть Новини.Live.

Що спричиняє втрату краси спатифілуму восени

Часто осіннє ослаблення спатифілума пов’язане з виснаженням ґрунту та браком поживних речовин. Без своєчасного підживлення рослина перестає активно рости й цвісти.

Домашній засіб для відновлення спатифілуму

Не обов’язково купувати дорогі добрива, можна приготувати поживний настій з простих продуктів:

бананова шкірка, багата калієм, фосфором і магнієм;

яєчна шкаралупа, що є джерелом кальцію і допомагає зміцнити клітини рослини.

Як приготувати настій:

Висушіть шкірки з 4 бананів і подрібніть їх у кавомолці. Подрібніть шкаралупу від одного яйця. Змішайте подрібнені інгредієнти і залийте 1 літром води. Настоюйте розчин протягом 24 годин.

Отриманим розчином потрібно обприскувати листя спатифілуму.

Як часто підживлювати

Рекомендується проводити обробку 1 раз на 2-3 тижні. Зловживання підживленнями може призвести до закислення ґрунту, тому важливо дотримуватися міри. Для кращого результату підтримуйте оптимальну вологість повітря та уникайте протягів.