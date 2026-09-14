Якщо у вас немає часу на замочування, існують два способи пришвидшити приготування квасолі

Квасолю можна приготувати значно швидше, навіть якщо ви забули замочити її заздалегідь. ТСН розповідає, як прискорити процес варіння квасолі без замочування.

Як приготувати квасолю без замочування?

Якщо у вас немає часу на замочування, квасолю можна одразу поставити варитися. Після того як вода закипить, додайте до неї харчову соду буквально на кінчику ножа. Сода допомагає скоротити тривалість варіння, і квасоля може стати м’якою приблизно за годину.

Прискорити приготування квасолі можна й без соди. Для цього її кладуть у велику каструлю та заливають водою. Щойно рідина закипить, вливають склянку холодної води. Таку процедуру повторюють після кожного наступного закипання. За такого способу квасоля може зваритися приблизно за 40 хвилин.