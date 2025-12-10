Деякі прості правила допоможуть зробити стіл смачним та різноманітним, а приготування – менш стресовим процесом

Складання святкового меню – важливий етап підготовки до Нового року. Деякі прості правила допоможуть зробити стіл смачним та різноманітним, а приготування – менш стресовим процесом. РБК-Україна розповідає, як скласти новорічне меню.

Основні принципи ідеального святкового меню

Визначте тему вечора.

Оберіть стиль вашого новорічного вечора – наприклад, традиційний український, вегетаріанський або тематичний. Меню в такому випадку буде виглядати гармонійно і цілісно.

Зробіть меню збалансованим.

Складіть меню так: закуски (канапе, легкі салати), основні страви (запечене м’ясо або рибу), гарніри (печені овочі, пюре або крупи), напої та десерти. Оберіть одну або дві основні страви, які будуть головною прикрасою столу.

Врахуйте час на приготування.

Частину страв, наприклад, м’ясо або запіканки, можна приготувати заздалегідь, щоб у десь святкування не готувати все одночасно. А от закуски та салати краще готувати перед подачею.

Додайте несподівані акценти.

Придумайте одну-дві «родзинки», які здивують ваших гостей та додадуть святкового настрою. І не варто забувати, що гарна подача – половина успіху. Ви можете використати яскраві тарілки та тематичний декор.

Визначте кількість гостей.

Перед приготуванням страв визначте кількість людей, які будуть на святкуванні. Дізнайтеся про харчові обмеження та улюблені страви гостей та визначте суму, яку ви готові витратити на продукти.