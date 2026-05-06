Не треба ні сода, ні молоко, ні навіть спирт: як посмажити «бульбашкові» чебуреки
Увесь секрет криється у способі смаження
«Бульбашкові» чебуреки – це не результат особливого тіста. Щоб отримати такий результат вам не потрібно додавати у тісто соду, молоко чи навіть спирт. Увесь секрет криється у способі смаження. Pixel Inform розповідає, як посмажити чебуреки так, щоб вони вийшли «бульбашковими».
Як правильно смажити чебуреки?
Щоб на поверхні з’явилися ті самі «бульбашки», важливо дотримуватися кількох умов:
- Перед смаженням сковорідку потрібно добре розігріти. Олія має бути дуже гарячою.
- Поки чебуреки смажаться, їх потрібно поливати розпеченою олією. Це допоможе досягти потрібної текстури.
- Смажити чебуреки потрібно рівно 5 хвилин. Якщо робити це довше, то страва пересохне.
- Готові чебуреки необхідно викладати не на тарілку, а на решітку або паперові рушники. Так витече або вбереться зайвий жир, але збережеться хрумка скоринка.
