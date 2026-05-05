Чебуреки можуть вийти сухими, навіть якщо дотримуватися рецепта. Головна причина – неправильна консистенція начинки. Pixel Inform розповідає, що додати у фарш перед приготуванням, щоб вийшла соковита страва.

Як забезпечити фаршу соковитість та ніжність?

Щоб начинка не була сухою, у фарш додають невелику кількість цукру. Вам може здатися, що це дивно, але насправді цукор не зіпсує начинку. Навпаки, він зробить її соковитою, ніжною та набагато апетитнішою.

Щоб м’ясна основа набула ідеальної консистенції, потрібно зовсім трохи цукру. На кілограм фаршу варто додати 1 столову ложку цукрового піску. За дотримання цієї пропорції ніяка солодкість не відчуватиметься, а соковитість навпаки – з’явиться.