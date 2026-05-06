Щоб масло не горіло, перед смаженням потрібно правильно підготувати сковороду

Масло часто починає диміти та горіти вже на початку смаження, через низьку температуру димлення. Через це страви набувають гіркуватого присмаку. Втім, є кілька способів уникнути проблем під час смаження на маслі. Pixel Inform розповідає, що зробити перед смаженням, що масло не горіло.

Щоб масло не горіло, перед смаженням потрібно правильно підготувати сковороду. Професійні кулінари помітили, що масло не так сильно горить, якщо змішане із соняшниковою олією. Але не всім може сподобатися таке поєднання, тому ви можете попередньо змастити сковороду олією. Завдяки цьому на поверхні посуду утворюється тонкий шар, який і запобігатиме згоранню масла.

Але якщо ви не хочете нічим змащувати сковороду, то не варто просто кидати в неї шматочки масла. Його варто попередньо розтопити на водяній бані. У результаті вийде рідина, яка не горітиме і стане відмінною заміною олії.