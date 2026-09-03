Щоб солоне сало вийшло м’яким, важливо дотримуватися деяких простих правил під час підготовки

Щоб солоне сало вийшло м’яким, ніжним та смачним, важливо дотримуватися деяких простих правил під час підготовки. Pixel Inform розповідає, як приготувати смачне домашнє сало.

Не нарізайте сало великими шматками

Занадто великі шматки сала просолюються набагато довше. Крім того, великий шматок сала може вийти жорстким і надто сухим. Тому перед посолом сало варто розділити на менші шматочки.

Використовуйте лише звичайну сіль.

Для посолу рекомендують використовувати звичайну кам’яну сіль великого помелу. Йодована, морська або дрібно помелена сіль для засолювання не підійде.

На один кілограм сала потрібно приблизно 200 грамів солі.

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Зробіть надрізи на шматках

Перед тим як натирати сало сіллю та спеціями, слід зробити на ньому кілька надрізів. Після цього сало можна натирати з усіх боків. Завдяки надрізам сіль краще проникне у продукт.

Використайте часник

Останній важливий компонент для ароматного сала це часник. Зубчики потрібно очистити, а потім нарізати на пластини, які слід помістити у надрізи. У цьому випадку закуска вийде набагато ароматнішою.