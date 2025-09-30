Людям, які мало сплять, важко позбутися жиру і зайвих кілограмів

Для людей, які борються з зайвою вагою чи ожирінням, дуже важливе значення має не лише харчування, а й повноцінний сон. Можна сидіти на ідеальній дієті, рахувати кожну калорію, але якщо при цьому мало спати, втішних результатів годі й чекати. І це підтверджено науковим дослідженням, результатами якого поділилася відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська.

У дослідження взяли людей із зайвою вагою й посадили їх на однакову низькокалорійну дієту. Єдина відмінність полягала у тому, що одна група спала 8,5 годин на добу, а друга – лише 5,5 годин. Експеримент тривав два тижні. Результати, які були отримані, вразили навіть науковців: за кількістю втрачених кілограмів обидві групи схудли однаково. Але склад цієї втрати був зовсім різним: ті, що спали 8,5 годин, втратили більше жиру, а м’язи залишилися. У тих, хто спав 5,5 годин, втрачено на 55% менше жиру і на 60% більше м’язів.

Тобто тіло при недосипанні захищається:

синтезує грелін (гормон голоду), а це збільшує апетит;

знижує дію лептину (гормону ситості), тому наїстися складніше;

підвищує кортизол (гормон стресу), тіло економить енергію і ховає жир «про запас»;

посилює нечутливість клітин до інсуліну (інсуліно-резистентність), тому калорії відкладаються у жир, а не йдуть на енергію чи м’язи.

Отже, при повноцінному сні і дефіциті калорій організм втрачає жир, а м’язи зберігає, і людина може контролювати апетит. При недосипанні і дефіциті калорій організм «жертвує» м’язами, а жир тримає.

«Тож наступного разу, коли подумаєте: менше посплю – встигну більше, згадайте, що недосип робить ваше харчування вдвічі менш ефективним. Їжа, спорт і сон – це три кити здоров’я, і без одного з них система не працює», – каже дієтологиня.