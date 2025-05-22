FAVBET Tech став технологічним партнером саміту

SBC Summit Ukraine 2025 став найбільшою галузевою подією року, зібравши майже 700 учасників і понад 50 спікерів із різних сфер – від спортивного бізнесу до технологій, медіа й громадського сектору. Учасники обговорювали виклики спортивного маркетингу, зміни у ставленні до брендів, інтеграцію технологій, зростання впливу аналітики та роль соціальної відповідальності у просуванні спортивних проєктів.

FAVBET Tech став технологічним партнером саміту та взяв участь у ключовій дискусійній панелі «Tech & Move: як інновації прискорюють спорт». Під час панелі представники індустрії говорили про практичне застосування технологій у спорті – від підвищення ефективності тренувань до створення нових форматів взаємодії з уболівальниками.

Фото: SBC Summit Ukraine 2025

Фото: SBC Summit Ukraine 2025

Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech, поділився досвідом команди у створенні математичних моделей прогнозування спортивних подій та інтеграції технологічних рішень у продукти компанії.

«Спорт стає максимально технологічним, і задача зараз – знайти найкращий баланс між бажанням впроваджувати якомога більше інновацій та пошуком дійсно ефективних рішень», – зазначив Артем Скрипник.

Фото: SBC Summit Ukraine 2025

Ксенія Тюрікова, директорка з комунікацій групи компаній FAVBET, зосередилася на темі соціальної ролі бізнесу у спорті. Вона розповіла про проєкти Favbet Foundation, які охоплюють навчання домедичній допомозі для спортсменів, підтримку ветеранських ініціатив та проведення ІТ-програм для дітей.

«У межах спільного проєкту Favbet Foundation та FAST вже понад 200 українських олімпійців та тренерів навчились діяти у критичних ситуаціях. Протягом року ми плануємо охопити навчанням ще 1800 представників спортивної спільноти. Це навички зупинки кровотеч, реанімації, допомоги при непритомності – все, що здатне врятувати життя», – прокоментувала Ксенія Тюрікова.

Фото: SBC Summit Ukraine 2025

На саміті також виступив Денис Якимов, директор з маркетингу FAVBET, який розповів про трансформацію досвіду фанатів у цифрову епоху – через мобільні платформи, розважальні рішення та персоналізований контент. За його словами, саме на перетині технологій і креативу народжуються формати, що формують нове покоління вболівальників.

Фото: SBC Summit Ukraine 2025

SBC Summit Ukraine 2025 продемонстрував, що майбутнє спортивного маркетингу формується вже сьогодні – завдяки технологіям, відкритості до змін і увазі до соціального контексту. FAVBET Tech, як технологічний партнер заходу, послідовно інтегрує ці принципи у власні продукти, підтримуючи розвиток спортивної індустрії в Україні.