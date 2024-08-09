Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вибороли срібні медалі Олімпіади

9 серпня на Олімпіаді-2024 в Парижі українці змагалися за медалі у веслуванні, художній гімнастиці та брейкінгу. Як наслідок, скарбничка України поповнилася одним сріблом. ZAXID.NET розповідає детальніше про виступи українських спортсменів на Іграх цього дня.

Каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Рибачок виграли срібні медалі з веслування у двійках на дистанції 500 метрів. Медаль дівчат стала 150-ю в історії України на літніх Олімпійських іграх. 16-річна Таїсія Онофрійчук за підсумками чотирьох вправ (стрічка, м'яч, обруч, булава) стала дев'ятою у фіналі особистого багатоборства у художній гімнастиці.

Катерина Kate Павленко програла чвертьфінальний батл у брейкінгу китаянці 671 (Анні Stefani Пономаренко не вистачило одного балу аби потрапили в 1/4 фіналу). Олексій Середа став п'ятим у кваліфікації стрибків у воду з 10-метрової вишки і пройшов у півфінал змагань. Українські гімнастки Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Марія Височанська кваліфікувалися з третього місця у фінал командного багатоборства з художньої гімнастики.

Ірина Коляденко вийшла у фінал у вільній боротьбі, здолавши представницю Киргизстану Айсулу Тининбекову. Олександр Хоцянівський потрапив до втішних сутичок Олімпіади-2024 у вільній боротьбі (вага 125 кг). Сталося це завдяки тому, що його суперник Гено Патріашвілі пройшов до фіналу змагань. Для здобуття бронзи Хоцянівському потрібно перемогти двох суперників: у втішній сутичці — поляка Роберта Барана, а безпосередньо у бронзовій — азербайджанця Гіоргі Мешвілдішвілі.

Марина та Владислава Алексіїви стали п'ятими у технічній програмі дуетів артистичного плавання. У суботу, 10 серпня, відбудуться змагання у довільній програмі, за підсумками яких і визначаться призерки Олімпіади-2024 (сума балів технічної та довільної програм).

Україна втратила обох представників у чоловічому сучасному п'ятиборстві. До фіналу не пройшли ані Олександр Товкай, ані Владислав Чекан (перший зазнав фатального результату у конкурі, коли його кінь тричі відмовився долати перешкоду, а другий посів 11-те місце у своєму півфіналі (до фіналу проходили по дев'ять найкращих п'ятиборців з кожного півфіналу)).

У доробку України тепер 11 медалей всіх ґатунків – бронзові Ольги Харлан у фехтуванні на шаблях, Ірини Геращенко в стрибках у висоту, Михайла Кохана в метанні молота, Жана Беленюка у греко-римській боротьбі, срібні Сергія Куліша в стрільбі з гвинтівки на 50 м, Іллі Ковтуна у вправах на паралельних брусах, Парвіза Насібова у греко-римській боротьбі та Людмили Лузан і Анастасії Рибачок у веслування у двійках на дистанції 500 метрів, а також золоті в командній шаблі, Ярослави Магучіх у стрибках у висоту та Олександра Хижняка в боксі. Станом на 9 серпня в медальному заліку українці посідають 18 місце.

Детальний розклад змагань на Олімпіаді-2024 на 10 серпня, де братимуть участь українці, читайте тут.