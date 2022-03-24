Львівська бізнес-школа УКУ спільно з експертами в різних галузях запустила проект Do Business with Ukrainians для підтримки малого та середнього бізнесу. Це своєрідний маркетплейс, де з однієї сторони – українські підприємці, які пропонують свої послуги та продукти, а з іншої – потенційні клієнти з-за кордону, які можуть допомогти українській економіці своїми замовленнями. Про це повідомили у бізнес-школі.

«З перших днів війни всі були зосереджені на сьогоднішній боротьбі, часу думати про завтра практично не було. Але мені, як і багатьом іншим підприємцям, чиї проекти з українськими замовниками завершилися в один день, довелося думати про завтра фактично одразу. Очевидно, що рішення проблеми було в пошуку замовників на нових зовнішніх ринках – Європи, США Канади чи інших дружніх країн», – розповідає ініціаторка проекту Олеся Єдинак-Хома, випускниця LvBS та засновниця агенції Yedynka DGTL.

До пошуку рішень залучили інших членів спільноти бізнес-школи, викладачів та компанії, які генерували свої ідеї. Так народився проект Do Business with Ukrainians. На платформі розміщено анкету для підприємців з України, які можуть зголошуватися в проект, якщо мають, що запропонувати партнерам з-за кордону. Паралельно йде пошук іноземних потенційних клієнтів українських товарів та послуг. Ті, хто має ідеї, як залучити клієнтів до українських послуг та продуктів, можуть писати на e-mail: hello@dobizwithua.com.

До участі в проекті зголосилися вже близько 100 українських компаній, водночас з Великої Британії та Швеції надійшло кілька комплексних заявок на українські продукти та послуги. З усіма компаніями проведуть верифікацію даних та аналіз можливостей для подальшої співпраці.

Наступний етап проекту – допомога підприємцям із залученням грантової допомоги. За словами Олесі Єдинак-Хоми, зараз тривають перемовини з кількома міжнародними організаціями щодо формування такого грантового фонду.

«Не всі організації можуть підтримувати відповідно до своїх статутів Збройні сили України, але можуть підтримати український бізнес. Тому ми маємо можливість отримати в українську економіку додаткові кошти з бюджетів на проекти та сервіси і збільшити експорт наших послуг», – пояснює вона.

Нагадаємо, що 19 березня у Львові в пілотному режимі запустили центр підтримки, де надають юридичну допомогу вимушено переміщеним українцям та допомагають їм знайти роботу. За перші три дні центр отримав майже 400 звернень – переважно від мешканців Києва та Харкова.