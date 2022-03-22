Найбільше запитів щодо пошуку роботи, від людей з Харкова та Києва

Центр підтримки вимушено переміщених українців, який запустили у пілотному режимі 19 березня у Львові, за перших 3 дні отримав 398 звернень. Про це розповів перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, інформує медіацентр «Україна».

За його словами, у центрі, який відкрили на вул. Князя Романа, 6, люди можуть отримати юридичну допомогу та допомогу у пошуку роботи.

«Загалом ареал міст достатньо широкий, проте найбільше запитів щодо пошуку роботи, від людей з Харкова та Києва. На сьогодні маємо близько 1,5 тис. вакансій, які можемо запропонувати – від технічних до сервісних. Це інженери технічних служб: водоканалу, теплоенерго, паркувальники, пекарі для різних компаній чи працівники салонів краси», – розповів Москаленко.

Перший заступник мера Львова також звернувся до представників малого та середнього бізнесу: «Якщо ви бачите, що вам необхідні працівники, то запрошую надавати вакансію в Центр підтримки за телефоном 050 555 44 63 або особисто».

За словами Андрія Москаленка, кількість заявок до міської ради на релокацію виробництв із інших міст вимірюється сотнями.

«В активній роботі, безпосередньому перевезенні є 45 звернень. Здебільшого це аудиторські компанії, приватні клініки, легка промисловість, виробництво, інформаційні технології, дистриб’юторські компанії, фармацевтика. Кількість працівників таких компаній варіюється від 5 до 700. Маємо потребу у приміщеннях, площею від 100 до 4000 квадратних метрів. Працюємо консолідовано з колегами з обласної військової адміністрації, профільних міністерств нашого уряду», – розповів перший заступник мера Львова.

За його словами, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії багато закладів громадського харчування фактично перепрофілювалися і стали харчувати волонтерів, переміщених українців і військових. Відтак, влада ухвалила рішення щодо пільг для бізнесу, який працює у Львові.

Тим закладам, які працюють в комунальних приміщеннях, не будуть нараховувати орендну плату з 24 лютого. Також було прийняте рішення про звільнення підприємців від сплати оренди за користування рекламними носіями.

До кінця тижня, як очікується, буде детально пропрацьована окрема модель підтримки малого та середнього бізнесу. Мова йде про виплату одноразових грантів на покриття першочергових витрат для того, щоби можна було бізнес продовжити.

«Станом на 20 березня виконання загального фонду міського бюджету становить 91%. Тобто до кінця березня ми можемо говорити про виконання бюджету за перших 3 місяці. Тобто у сьогоднішній ситуації бізнес взяв на себе функції не лише допомоги, але так само виконує свої зобов’язання і сплачує податки, вірячи в нашу перемогу», – розповів Москаленко.

Зрештою, у результаті перемовин із міжнародними фінансовими установами, з якими співпрацює місто ЄБРР, ЄІБ, було ухвалене спільне рішення та на час воєнного стану відтермінувати сплату платежів за користування кредитами.