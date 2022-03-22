Кухарі готуватимуть щодня 10 тис. порцій

У різних локаціях міста, поблизу центрів для вимушених переселенців, працюватиме мобільна кухня. Вона почала годувати людей з 9 ранку 22 березня. Її першою локацією став Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького. У мобільній кухні-фургоні готуватимуть їжу для вимушено переміщених українців. Про це повідомила Львівська міська рада.

Ініціатором став Офіс із ліквідації наслідків катастроф та надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Туреччини. Працюватиме команда турецьких кухарів. Щодня вони готуватимуть 10 тис. порцій.

(Кухня буде розташовуватися поблизу центрів, де проживають вимушено переміщені українці (фото Романа Балука)

«Наші друзі з посольства Туреччини погодилися підтримати вимушено переселених осіб, які зараз знаходяться у Львові. Вони надали велику польову кухню, спроможність якої – готувати впродовж дня їжу для близько 10 тисяч людей», – зазначив Євген Бойко, голова міської евакуаційної комісії.

Передбачається, що надалі їжу готуватимуть у різних локаціях міста поблизу центрів, де проживають вимушено переміщені українці.