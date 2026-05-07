Фермери використовують просте правило, яке називають «tippy top»

Навіть яскрава і велика полуниця не завжди виявляється солодкою. Фермери радять звертати увагу не лише на розмір чи аромат ягід, а й на одну малопомітну деталь біля плодоніжки. The Kitchn розповідає, як завжди обирати солодку полуницю.

Як обирати лише солодку полуницю?

Фермери використовують просте правило, яке називають tippy top. Варто дивитися на колір ягоди біля зеленого хвостика. Якщо полуниця має насичений червоний колір аж до верхівки під листочками, вона буде солодкою і соковитою.

Натомість світлі або жовтуваті ділянки біля плодоніжки свідчать, що ягоду зірвали зарано, тому вона буде менш солодкою і злегка кислуватою.

Яка полуниця підійде вам найкраще, залежить також від ваших власних смаків. Якщо ви хочете ягоди, які можна ненадовго залишити в холодильнику або ж трохи помаринувати в цукровому сиропі – обирайте не таку червону полуницю. Такі ягоди збираються трохи раніше та довше залишаються твердими і поступово виділяють сік.