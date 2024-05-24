Щоб спростити вам вибір кольорів існує кілька універсальних схем

Вибір меблів для дому чи офісу – важливий етап у створенні затишного та функціонального простору. Одним із основних аспектів, що впливає на атмосферу інтер’єру, є колір меблів. За якими критеріями обрати кольорову гаму меблів – розповідає ZAXID.NET.

Основні критерії у виборі кольору:

колірна гама приміщення;

стиль, в якому витримана обстановка;

практичність;

стиль життя;

особисті уподобання.

Як працюють колірні схеми

Щоб спростити вам вибір кольорів, дизайнери склали кілька універсальних схем, пише Pufetto. Вони завжди працюють, допомагають створити гармонійний інтер'єр.

Монохромна схема. Рекомендується вибирати меблі під колір стін або їхньої частини, але з відмінністю в інтенсивності відтінку. Наприклад, до бузкових стін можна підібрати фіолетовий диван. До бежевих - вибирайте «шоколадні» меблі; Нейтральна схема. Варіант, при якому нейтральні спокійні тони переважають у всьому - від стін до меблів. Наприклад, бежевий диван і білі стіни, блідо-зелені стіни і сірий диван, біла оббивка з бежевими стінами; Нейтральний диван в яскравому інтер'єрі. Яскраві кольори стін доповнюються і відтіняються нейтральним спокійним тоном м'яких меблів. Можливі рішення: абрикосові стіни з диваном кольору беж, зелені стіни плюс біла софа, червоні стіни в поєднанні з вугільно-чорним диваном; Нейтральний інтер'єр і кольорові меблі. Контрастні яскраві меблі стануть кольоровою плямою, додадуть інтер'єру родзинку. Біла стіна «заграє» при сусідстві з червоним диваном, яскраво-жовтий оббивний матеріал складе приємну «компанію» сірим стінам. Включення такої плями робить вигляд приміщення неймовірно ефектним; Комбінована схема. Яскраві м'які меблі плюс яскраві стіни. Рішення: зелений диван до фіолетового покриття стін, червоні шпалери плюс синя/жовта оббивка.

Колірне коло поєднань: як це працює

Щоб вдало підібрати відтінок, скористайтеся кругом колірної сполучуваності. Коло-схема складається з 12 секторів, в кожному з них зібрані градації-відтінки одного кольору. Вони розміщені в секторі від самого світлого (знаходиться в центрі) до самого темного (розташовується зкраю).

Використовуючи це коло, ви з легкістю зможете визначити найбільш гармонійні поєднання для кожного конкретного інтер'єру. Вам допоможуть колірні типи поєднань:

Однотонний (монохромний) тип. Класична схема спокійного гармонійного поєднання; Аналоговий тип. Передбачає використання 2-3 суміжних кольорів і відтінків. Один домінує, інші – виконують допоміжну роль; Комплементарний тип. Використовуйте 2 основних кольори, які протилежні один одному на колірному колі. Вони можуть бути акцентами на нейтральному тлі (наприклад, червоні світильники і бірюзова оббивка плюс сіре настінне покриття) або використовуватися в чистому вигляді.

Як підібрати колір під певний стиль інтер'єру

Якщо ви шанувальник певного інтер'єрного стилю, то потрібно враховувати обмеження при підборі м'яких меблів. Відтінок диванної оббивки повинен відповідати вимогам обраного стилю: