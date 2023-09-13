Насамперед необхідно підбирати підкладку з урахуванням звукоізоляційних характеристик

Ламінат – одне з найбільш популярних підлогових покриттів. Він простий в укладанні, довговічний і досить доступний за ціною. Але тим, хто купив ламінат, доводиться вибрати підкладку під нього, яка забезпечує додаткову звукоізоляцію та теплоізоляцію, а ще вирівнює підлогу. Крім того, якісна підкладка здатна в рази продовжити термін експлуатації ламінату, додати йому міцності та стійкості до зношування шляхом рівномірного розподілу тиску. На що звертати увагу при виборі підкладки, розповідає «Альберо».

При виборі треба враховувати:

основу, на яку ви плануєте монтувати ламінат;

рівень вологості, а також температуру;

рівність поверхні, наявність перепадів висоти;

тип придбаного ламінату.

Насамперед необхідно підбирати підкладку з урахуванням звукоізоляційних характеристик. Визначивши вид шуму, слід вибрати ідеальний якісний матеріал, здатний максимально ізолювати сторонні шуми.

Існує також кілька можливих підходів до укладання безпосередньо підкладки разом з покриттям підлоги, які збільшують показники звукопоглинання і покращують звукоізоляцію:

«Плаваюча підлога». У цій ситуації стяжка не доторкається до стін, також виключається щільний монтаж плінтусів. Важливе використання спеціальної стрічки для підтримки звукоізоляції.

Монтаж на стяжку. Для формування основи стяжку з цементно-піщаної суміші заливають зверху тепло- і звукоізоляції.

Монтаж на дерев'яну основу. У цій ситуації підкладка повинна бути ще і паронепроникною.

Матеріал підкладки

Підкладка може бути виготовлена з:

Натуральної пробки. Проявляє підвищену стійкість до гниття і цвілі, є довговічною, амортизує кроки і забезпечує звукоізоляцію. Ідеальна при монтажі лише на вирівняну основу. Може використовуватися для монтажу під лінолеум.

Спіненого поліпропілену. Чудово маскує нерівності підлоги, м'яка, не може монтуватися в приміщеннях з підвищеною прохідністю. Стійка до вологи. Порівняно недорогий варіант.

Пінополістиролу. Більш стійка до підвищених навантажень, забезпечує хорошу теплоізоляцію й запобігає проникненню вологи.

Хвої. Чудово пропускає повітря, є екологічно чистою, але незручною в настилі.

Фольги. Така підкладка забезпечує ефект термоса, такі властивості дозволяють підвищити середню температуру в приміщенні.

Поліетилену. Відрізняється підвищеними показниками паронепроникності та звукопоглинання, приховує нерівності підлоги. Дуже добре підходить для монтажу в приміщеннях з підвищеною вологістю (у тому числі, якщо волога може проступати від ґрунту).

Яка підкладка краще може підказати майстер, який робить ремонт. Так, рулонна підкладка з екструдованого полістиролу дуже незручна і ламка. А пробкова або спінена куди простіша в роботі і якісніша. Водночас для розкладки листової найчастіше потрібно більше часу, і листи в пачці далеко не завжди однакові за розміром, що, закономірно, позначається на якості.

Якою має бути товщина підкладки