Якщо почав скрипіти ламінат, варто спочатку спробувати справитись з проблемою без радикальних змін

Скрипіння підлоги – одна із найчастіших причин заміни підлогового покриття. З часом скрип не зникає, а лише посилюється. Якщо довго тягнути, тоді доведеться повністю міняти підлогу. Саме тому обов’язково потрібно з’ясувати, чому скрипить підлога з ламінату, а тоді братись до виправлення ситуації. «Альберо» розповідає про причини скрипіння ламінату та як це виправити.

Хоча ламінат вважається доволі міцним та довговічним матеріалом, однак і він може зношуватись, деформуватись. Основних причин, внаслідок яких ламінат скрипить, може бути кілька. Інколи проблема стосується якості самого матеріалу, частіше – неправильного монтажу.

Чому скрипить ламінат та як це виправити

Нерівна основа

Кожен виробник пропонує покупцю ознайомитись зі способами та правилами монтажу. Однак певна частина майстрів-початків нехтує рекомендаціями. Поверхня обов’язково повинна бути чистою та максимально рівною. Навіть незначні нерівності та ямки (до 3-4 мм) можуть спричинити деформацію окремих дошок. Відтак, з’являється неприємний шум.

У такому випадку рішення одне – зняти покриття та вирівняти основу. Не обов’язково розбирати усю підлогу: якщо ви добре визначили місце, де щось пішло не так, зніміть кілька панелей саме там.

Вибоїни та нерівності доведеться закрити за допомогою цементного розчину. Ділянку не закривають, допоки вона повністю не висохне. Якщо раніше використовувалась підкладка, потрібно встановити її на місце або ж замінити на шматок нової, того ж матеріалу та з такою ж товщиною.

Невідповідна товщина підкладки

Щоб згладити нерівності, господарі часто перестраховуються і купують підкладку максимальної товщини. Між тим, це не завжди правильно. Класичним варіантом, який підійде під різні види ламінату, вважається підкладка із товщиною 2-3 мм. Якщо ви обрали неправильну підкладку, потрібно зняти всі панелі та замінити її на тоншу. Після цього можна повторно укладати покриття.

Відсутність компенсаційного проміжку

Залежно від температури в приміщенні, ламінат може змінювати свій розмір. Саме тому важливо зберегти для покриття достатній проміжок простору. Відступи робляться поблизу стін. Оптимальна ширина проміжку – 7-10 мм поблизу стіни. Закрити цю щілину можна плінтусом. Якщо знехтувати цим правилом, панелі не мають місця для розширення, надто щільно притискується одна до одної, деформуються. Виникає інтенсивний скрип, навіть якщо по поверхні ніхто не ходить.

Вирішити проблему можна в кілька кроків:

Зняти плінтуси. Збільшити проміжок. Для цього можна зняти крайній ряд ламелей, або трохи підрізати їх. Встановити плінтуси на своє місце. Кріпити їх краще не до підлоги, а до стіни.

Відсутній тепловий проміжок

Так само, як і поблизу стін, відступати потрібно і поруч з елементами системи опалення. Оскільки покриття в цій ділянці буде нагріватися дужче, ніж в інших місцях, відстань в ідеальному варіанті повинна становити 10-15 мм. Щоб виправити цю помилку, варто спробувати трошки підрізати ламінат до рівня потрібної товщини. Зробити це можна з допомогою лобзика.

Бруд та пилюка під покриттям

Чорнова підлога під ламінат повинна бути максимально чистою. Щоб акуратно прибрати, рекомендується пилососити поверхню кілька разів. Лише після цього відбувається укладка підкладки, а згодом ламінатних панелей. Якщо ламінат чи плінтус потрібно розпилювати, краще робити це в іншому приміщенні, щоб сміття не потрапляло на підготовлену основу.

Найгіршою вважається ситуація, коли частинки піску та бруду потрапляють в замкове з’єднання: тоді з’являється неприємний хруст під час ходьби. Якщо проблему не вирішити швидко, замкові з’єднання можуть повністю поламатися.

Справлятися із ситуацією можна, якщо розібрати проблемні ділянки та ретельно очистити їх від піску та пилі. Складнішою та тривалішою буде робота, якщо проблема скрипу – неякісна стяжка. В цьому разі потрібно буде повністю демонтувати ламінат, залити нову стяжку, а після її повного висихання укласти покриття заново.

Коливання вологості повітря

Часта зміна режиму температури чи вологості чинить негативний вплив на панелі, а також покриття в цілому. Після зміни рівня вологості здебільшого поскрипування зникають. Якщо ситуація буде продовжуватись, покриття деформується в різних ділянках. Доречно придбати гігрометри та слідкувати за нормалізацією вологи. Звісно, не обов’язково дотримуватись завжди однакових показників, важливіше уникати різких стрибків.

Напруження в замках

Це єдиний дефект, який не передбачає жодних дій. Ламінат просто «шукає» своє місце в новому приміщенні та в нових умовах. Небажаний шум не буде докучати довго. Якісний ламінат самостійно стабілізується всього лише за кілька тижнів. Рідше на цей процес потрібно 2-3 місяці.

Використання неякісного матеріалу

Купуючи дешевий тонкий ламінат, не варто розраховувати на тривалий період експлуатації. Навіть якщо усіх вимог та рекомендацій дотримано з максимальною точністю, ламінатні панелі низької якості з часом можуть деформуватися. Вони не витримують тривалих статичних навантажень (наприклад, від меблів). Згодом їхні замкові системи ламаються, дошки починають скрипіти. Займатися ремонтом такого покриття не варто. Найкращий варіант – повна заміна неякісного ламінату.

Як позбутися скрипу без розбирання ламінату

Якщо почав скрипіти ламінат, варто спочатку спробувати справитись з проблемою без радикальних змін завдяки локальному ремонту.

Якщо ламінат скрипить на одній ділянці підлоги, можна спершу використати парафінову свічку. Її потрібно підігріти до температури плавлення, гарячим воском залити усі щілини, дірки та місця скрипіння. Щоб його не було видно на швах, зніміть залишки пластиковим шпателем.

Якщо скрипить ламінат посередині приміщення, в проблемній зоні можна висвердлити невеликий отвір із товщиною 0,5-0,7 мм. Використовуючи шприц чи піпетку, залийте всередину велику порцію клею (хоча б 200 мл). Не варто прикривати цю ділянку чи ступати на неї до моменту повного висихання. Інший варіант передбачає заливання проблемного місця невеликою кількістю олії.

Якщо ламінат з фаскою скрипить вздовж стіни, крайній ряд панелей варто зняти та перевірити. Можливо, самі дошки нерівно стикуються. Після повторного з’єднання панелей варто також ущільнити місце з’єднання ламінату зі стіною. Для цього можна використовувати клей ПВА або ж монтажну піну.

Якщо ямка чи впадина на чорновій підлозі не є великою, не обов’язково вирівнювати її цементною сумішшю. Для цієї цілі можна скористатися монтажною піною. Поріг, який видає шум та постійно рухається в різні сторони можна надійно зафіксувати з допомогою прозорого клею.