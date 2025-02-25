У свіжої риби зябра мають яскраво-червоний або рожевий колір

Під час купівлі риби важливо уважно оцінити її свіжість, адже зіпсований продукт може призвести до отруєння. УНІАН розповів про 5 способів, які допоможуть визначити якісну рибу при покупці.

Перевірте зябра

У свіжої риби зябра мають яскраво-червоний або рожевий колір. Якщо зябра мають бурий або темно-сірий колір, і покриті каламутним слизом з неприємним запахом - товар несвіжий.

Оцініть очі

Очі у свіжої риби повинні бути опуклі та прозорі. Якщо ж риба довго зберігалась на відкритому повітрі, то її очі мутніють і западають в голову.

Оцініть запах

Запах свіжої риби специфічний, але відрази не викликає. У ньому не повинно бути ноток тухлості. В процесі розкладання тканин риба виділяє аміак, який надає їй різкий неприємний запах.

Перевірте луску

У свіжої риби луска щільно прилягає до тіла і не має серйозних пошкоджень. Через транспортування можуть бути невеликі потертості. Але якщо луску можна легко зняти рукою – від покупки такої риби краще відмовитися.

Занурте рибу у воду

При покупці перевірити рибу таким способом не вийде, тому перевірку проводять вдома. Наберіть воду в глибоку миску і занурте в неї рибу. Якщо тушка потоне, то вона свіжа, а погана риба спливе на поверхню.