Іржавий наліт у зливному бачку унітаза – поширена проблема, яка виникає через воду з високим вмістом заліза та поступово псує вигляд сантехніки. Втім, позбутися таких відкладень можна навіть у домашніх умовах. ТСН розповідає, як видалити іржу зі зливного бачка унітаза.

Ефективним методом боротьби з нальотом є використання таблеток для посудомийних машин. У складі цих таблеток – потужні ферменти, лужні компоненти та відбілювачі. Ці речовини розроблені для розщеплення складних забруднень на посуді, проте вони виявляються також дієвими і проти серйозних мінеральних відкладень у сантехніці.

Щоб очистити зливний бачок унітаза потрібно просто кинути одну таблетку в наповнений бачок і дочекатися її повного розчинення. Для досягнення максимального результату можна залишити цей розчин у бачку на тривалий час, наприклад, на всю ніч. Протягом цього періоду вода перетворюється на активний очищувальний концентрат, який при кожному змиванні рівномірно омиває чашу унітаза, видаляючи жовті плями. Після дії засобу залишається лише злегка пройтися по поверхні щіткою, і весь розм’якшений бруд відпаде самостійно.