Сигнал, що щось пішло не так: чому на бачку унітаза збирається конденсат і як це зупинити
Краплі на поверхні зливного бачка можуть з’являтися через високу вологість повітря в санвузлі
Якщо на зливному бачку з’являються краплі води, це сигнал, що у ванній чи туалеті щось не так. Ukr.Media розповідає, чому на бачку унітаза збирається унітаз та як це можна зупинити.
Чому на бачку унітаза з’являється конденсат?
Краплі на поверхні зливного бачка можуть з’являтися через високу вологість повітря в санвузлі. Таке трапляється, коли унітаз встановлено в одному приміщенні з ванної або душем. Зайва волога не встигає випаровуватися тому осідає на різних поверхнях. Також ситуацію може погіршувати й сушіння білизни в ванній кімнаті, слабка вентиляція або повна її відсутність. Іноді це може траплятися через несправність сантехніки.
Як позбутися конденсату на бачку унітаза?
- Перевірте справність сантехніки. Переконайтеся, що в унітазі немає проблем. Натисніть на кнопку зливу і простежте за тим, як довго виходить вода і набирається бачок. Якщо цей процес не припиняється, зверніться до фахівця або спробуйте усунути несправність самостійно.
- Огляньте стан вентиляції. Якщо у вашій вбиральні приховано вентиляційне віконце, звільніть його від оздоблення, адже воно може перешкоджати циркуляції повітря. Якщо вентиляція не прихована, огляньте її та почистьте від пилу та бруду, який там скупчується та перешкоджає циркуляції.
- Зменште вологість повітря. Постарайтеся не сушити одяг у ванній кімнаті. Після прийняття ванни або душу в суміщеному санвузлі залишайте двері відчиненими – так пара швидше вивітриться. Також ви можете встановити осушувач, який допоможе значно знизити вологість.
