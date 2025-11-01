Краплі на поверхні зливного бачка можуть з’являтися через високу вологість повітря в санвузлі

Якщо на зливному бачку з’являються краплі води, це сигнал, що у ванній чи туалеті щось не так. Ukr.Media розповідає, чому на бачку унітаза збирається унітаз та як це можна зупинити.

Чому на бачку унітаза з’являється конденсат?

Краплі на поверхні зливного бачка можуть з’являтися через високу вологість повітря в санвузлі. Таке трапляється, коли унітаз встановлено в одному приміщенні з ванної або душем. Зайва волога не встигає випаровуватися тому осідає на різних поверхнях. Також ситуацію може погіршувати й сушіння білизни в ванній кімнаті, слабка вентиляція або повна її відсутність. Іноді це може траплятися через несправність сантехніки.

Як позбутися конденсату на бачку унітаза?