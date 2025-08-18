Є кілька методів, які допоможуть повернути стелі чистоту та білизну

Якщо на білій стелі з’явилися плями, зокрема після потопу, не варто засмучуватися. Є кілька методів, які допоможуть повернути стелі чистоту та білизну. Ukr.Media розповідає, як видалити плями зі стелі після потопу.

Спосіб 1

Для цього способу знадобляться білизна, місткість, рукавичка та губка. Губку потрібно добре змочити у білизні та протирати нею проблемне місце на стелі. Перший шар білизни залиште на 5 хвилин, після чого ще 2 рази з тим же проміжком повторіть цей процес. Важливо добре просочити білизною плями на стелі для хорошого ефекту.

Після третього нанесення дайте стелі висохнути повністю.

Спосіб 2

Якщо плями дуже стійкі та складні, їх варто замаскувати. Проте звичайна водоемульсійна фарба тут не допоможе, оскільки плями будуть поступово просочуватися крізь неї.

Спочатку потрібно взяти олійну емаль та тонким шаром зафарбувати проблемні місця. Дайте емалі повністю висохнути та створити масляну захисну плівку, через яку плями не зможуть просочитися. Потім покриваємо проблемне місце водоемульсійною фарбою для стель. Цей етап не варто пропускати, адже з часом біла олійна фарба почне жовтіти, а водоемульсійна ні.