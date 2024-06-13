Для того, щоб ваша бруківка слугувала вам довго, потрібно регулярно слідкувати за її чистотою

Якщо ви прикрасили своє подвір’я бруківкою, тоді варто дотримуватись простих правил, аби зберегти її колір і якість. Як чистити плитку і боротись з мохом у швах, читайте на ZAXID.NET.

Висоли

Висоли – це білий соляний наліт. Вони з’являються через хімічну корозію, біологічне забруднення, неякісні матеріали, пише Вrukart.

Як боротися з висолами:

очистіть поверхню за допомогою дротяної щітки чи наждачного паперу;

обробіть поверхню спеціальними засобами проти нальоту або чистячими засобами для сантехніки, 9% розчином оцту чи нашатирним спиртом;

коли поверхня бруківки повністю висохне, обробіть її водовідштовхуючими засобами гідрофобізаторами, після цього важливо протягом двох діб берегти поверхню від впливу води.

Завдяки такому методу бруківка вкривається захисною плівкою, що попередить появу висолів на певний час.

Трава у швах

Бруківка, зі швів якої проростає трава, швидше руйнується. Щоб запобігти появі трави, бруківку кладуть на спеціальну основу, яку вистелюють двома шарами:

Перший шар кладуть на ґрунт – для захисту від ґрунтових вод та бур’яну. Другий – на щебінь і під пісок – для амортизації, що забезпечує рівно укладені ряди бруківки.

Для основи найчастіше використовують:

геотекстиль (найнадійніший спосіб, який служить довго);

поліетиленову плівку;

спеціальний гофрокартон;

руберойд (менш довговічні матеріали).

Якщо плитку поклали вже давно без спеціальної основи, тоді варто:

видаляти траву з коренем вручну за допомогою спеціальних ножиць чи ножів;

ошпарювати шви кип’ятком;

припікати вогнем (наприклад, паяльною лампою);

промивати сильним напором води;

користуватися спеціальними хімічними препаратами, гербіцидами («Раундап», «Гліфоган»), які здатні знищити зайву рослинність на весь сезон.

Мох на бруківці

Перш за все, спробуйте видалити небажану рослинність за допомогою шпателя чи жорсткої щітки. Коли очистите поверхню, промийте її водою і ще раз дуже прискіпливо оцініть роботу. Потрібно видалити навіть мікроскопічні залишки моху, інакше всі ваші старання будуть марними.

Найбільш давній та перевірений засіб – мідний купорос (500 г на 1 л води), яким слід обробити проблемну поверхню. Через тиждень-два мох пожовтіє і засохне. Тоді можна просто змести залишки щіткою чи змити водою.

Окрім того, можна використовувати відбілювачі для тканин (1,5 л відбілювача на 10 л води) чи обробити бруківку кип’ятком.

Залишки цементу

Після завершення будівельних робіт, на поверхні бруківки часто залишаються сліди цементного розчину. Якщо їх вчасно не вивести, вони можуть проникнути в пори плитки і в майбутньому виходити на поверхню у вигляді білих плям.

Існує кілька способів, які допоможуть очистити бруківку від цементу:

Вологе чищення: обробити поверхню мильним розчином, після чого обробити струменем води під високим тиском. Механічне очищення: розколоти цемент за допомогою зубила і молотка, очистити залишки дротяною щіткою чи наждачним папером. Після механічного очищення поверхню бруківки необхідно добре промити водою 2-3 рази, бажано з додаванням миючих засобів. Очищення хімікатами: спершу перевірте роботу реагенту на непомітній частині бруківки, а тоді обробіть всю поверхню. Важливо чітко слідувати інструкції, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд покриття. Окрім того, не забудьте кілька разів промити бруківку після використання кислоти.

Моторна олива

Для свіжих невеликих плям достатньо посипати поверхню піском, а потім промити водою. Але, якщо бруківка пориста, а олива розлита давно – такий спосіб не допоможе. У такому випадку можна спробувати порошок магнезії або розчин скипидару з нашатирним спиртом. Втім, це ефективно хіба для дрібних крапель.

Для великих застарілих плям варто використати спеціальні концентровані очищувачі. У магазині обов’язково уточніть ступінь забруднення, на який розрахований засіб. Від того, наскільки правильно оберете очищувач, залежить результат.

Постійний догляд

Для того, щоб ваша бруківка слугувала вам довго і тішила око, потрібно регулярно слідкувати за її чистотою. Не відкладайте видалення плям і часто поливайте плитку водою. А якщо існує ризик забруднення (ремонт автомобіля, будівельні роботи тощо), краще покрити поверхню плівкою – це вбереже бруківку від забруднень, а вас – від зайвих витрат.