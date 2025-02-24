Ключовим моментом у догляді за розсадою є регулярний, але помірний полив

Для того, щоб отримати ранній урожай огірків, важливо правильно виростити розсаду. Це дозволить прискорити ріст рослин і забезпечити високу схожість насіння. Садівники, які хочуть отримати перші огірки якомога раніше, повинні врахувати кілька ключових моментів у процесі вирощування розсади. «Хочу» пише про основні етапи та поради для успішного вирощування розсади огірків.

Коли і як сіяти огірки на розсаду у 2025 році

Огірки – це теплолюбна культура, тому їх зазвичай висівають у відкритий ґрунт лише в травні, хоча в південних регіонах це можна зробити вже в квітні. Для отримання раннього врожаю розсаду можна висаджувати в теплиці вже в січні або лютому. Для відкритого ґрунту розсаду краще готувати в квітні.

Найкращі ні для посіву у лютому: 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24; у березні краще висівати розсаду 11, 14, 18 та 19 чисел для тепличних сортів, а для відкритого ґрунту – у квітні: 6-7, 12-14, 20-21.

Перед тим як висіяти насіння, рекомендується знезаразити його. Для цього насіння занурюється в слабкий розчин марганцівки на 30 хвилин, після чого його потрібно промити теплою водою і розкласти на вологій марлі. Паростки повинні з’явитися через кілька днів.

Як висаджувати пророщене насіння

Після пророщування насіння можна висаджувати в невеликі горщики. Кожен горщик повинен містити по 1-2 насінини на глибину приблизно 3 мм. Горщики ставлять в тепле місце, де температура повітря буде стабільно високою. Перші листочки з’являться вже через 5-7 днів.

Догляд за розсадою

Ключовим моментом у догляді за розсадою є регулярний, але помірний полив. Важливо не допускати перезволоження ґрунту, оскільки це може призвести до загнивання коренів. Розсаду необхідно розмістити в місці з достатнім освітленням – близько 6-8 годин на добу, при цьому важливо, щоб місце було теплим і без протягів.

Ще одним важливим аспектом є температурний режим. Для гарного розвитку розсади оптимальна температура складає 22-25°C вдень і 18-20°C вночі. Тому варто ретельно слідкувати за цими показниками.