Посадка та догляд за барвінком у відкритому ґрунті дуже простий

Барвінок сіють, коли рослини уже переходять у стан спокою. Якщо ви хочете встигнути посадити рослину до кінця літа, то робити це потрібно у дощовий або хоча б похмурий день. Про нюанси посадки барвінку пише «Флористікс».

Місце посадки

Найкраще росте барвінок на добре дренованих, пухких родючих ґрунтах нейтральної або слабкокислої реакції, в притінку або затінку, хоча і на яскравому сонці барвінок почуватиметься непогано. Якщо ґрунт на ділянці бідний, перед посівом внесіть у нього під перекопування зрілий компост.

Як посіяти барвінок

Насіння барвінку сіють у борозенки на глибину 1 см, закладають і після посадки поливають.

Як доглядати за барвінком у саду

Посадка та догляд за барвінком у відкритому ґрунті дуже простий.

поливають барвінок тільки у випадку тривалої посухи, в решту часу ж йому цілком достатньо природних опадів, нехай навіть нечастих;

з бур'янами рослина спокійно уживається, тому видаляйте їх, тільки якщо вони заважають вам;

для посилення кущіння потрібно час від часу прищипувати як молоді, так і старі пагони;

добре реагує барвінок на своєчасні збалансовані підживлення мінеральними й органічними добривами, хоча краща все ж таки органіка у вигляді компосту, перегною і листової землі;

після закінчення масового цвітіння барвінок потребує стрижки, рослинні залишки можна використовувати як живці для вкорінення.

Розмноження барвінку

Барвінок добре розмножується не тільки насінням, а й вегетативно – живцями і поділом куща. Живці висаджують у відкритий ґрунт навесні або в кінці серпня – на початку вересня на відстані 20-30 см один від одного. Вічнозелені види розмножують полеглими стеблами, використовуючи техніку горизонтальних відсадків – варто їх злегка присипати землею, як пагони одразу ж вростають у ґрунт. Поділ куща барвінку здійснюють напровесні, поки не почали відростати його пагони.