Гливи вважають одним із найзручніших варіантів для початківців

Вирощувати гриби можна не лише на городі чи в лісі, а й у квартирі. Для цього підійдуть гливи, шиїтаке та герицій їжаковий, а початківцям найпростіше розпочати з готового блоку міцелію. Як виростити гриби вдома, розповідають фахівці Університету Вермонту (США).

Які гриби підходять для вирощування вдома

Гливи вважають одним із найзручніших варіантів для початківців. Вони невибагливі, швидко ростуть і можуть давати кілька хвиль урожаю. Також удома вирощують шиїтаке та герицій їжаковий, але для них може знадобитися більше часу й уваги.

Найпростіший спосіб – придбати готовий блок із міцелієм. Для догляду за ним знадобляться пульверизатор, піддон і місце без прямого сонячного проміння. Потрібно лише виконувати інструкцію виробника, підтримувати вологість і забезпечити доступ свіжого повітря.

Як виростити гливи у пластиковому відрі

Для самостійного вирощування підготуйте:

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пластикове відро об’ємом 19 л;

2,3–2,7 кг необробленої тріски листяних порід;

450 г зернового міцелію глив;

гарячу воду;

термостійку ємність;

дриль і пульверизатор;

пакет.

Спочатку просвердліть у стінках відра 30–40 отворів діаметром приблизно 6 мм, залишаючи між ними 7–8 см. У дні зробіть ще близько 10 отворів діаметром 3 мм, щоб зайва вода могла витікати.

Тріску залийте гарячою водою, а потім додайте 7 л окропу. Залиште на 12–24 години, після чого злийте воду й дочекайтеся повного охолодження до кімнатної температури.

Наповнюйте відро почергово шарами тріски та міцелію. Закрийте його пакетом, але не герметично: грибниці потрібен повітрообмін. Поставте конструкцію в затінене місце з температурою приблизно +18…+24 °C.

Приблизно через два тижні перевірте отвори. Коли з них почнуть з’являтися гриби, регулярно зволожуйте зовнішню поверхню відра, за потреби роблячи це щонайменше двічі на день.

Які умови потрібні грибам

Для нормального розвитку міцелію важливі стабільна температура, достатня вологість і свіже повітря. Водночас не можна допускати застою води: надмірне зволоження сприяє появі плісняви та псуванню грибниці.

Відро або готовий блок краще тримати подалі від прямих сонячних променів. Коли гриби почнуть рости, стежте, щоб субстрат не пересихав, а приміщення регулярно провітрювалося.

Гливи збирайте, коли їхні шапинки почнуть розправлятися. Пучки можна обережно зрізати чистим ножем або відокремити від субстрату. Після першого збору грибниця за сприятливих умов здатна дати наступні хвилі врожаю.

Типові помилки під час вирощування

Найчастіше проблеми виникають через неправильний догляд. Якщо субстрат пересихає, міцелій розвивається повільніше, а гриби можуть не з’явитися. Надмірний полив, навпаки, створює умови для гниття та плісняви.

Також важливо не забувати про вентиляцію й підтримувати температуру, відповідну конкретному виду грибів. Здорова грибниця зазвичай має білий колір. Незвичні плями, кольоровий наліт або неприємний запах можуть свідчити про забруднення.