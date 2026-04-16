Свіжість цибулі напряму впливає на її смак і тривалість зберігання, однак визначити якісний продукт у магазині можна за кількома простими ознаками. «РБК-Україна» розповідає, як завжди обирати свіжу цибулю.

Шукайте тверду та важку цибулю.

Гарна цибуля у руках відчувається твердою та важкою. Тримайте її в руці та злегка стисніть, вона не повинна піддаватися під тиском. Не купуйте цибулю, яка на дотик м’яка або липка.

Перевірте зовнішні шари.

Шкірка цибулі містить рослинні сполуки, які захищають від бактерій та інших шкідливих патогенів. Вона повинна бути сухою та папероподібною, і повинна потріскувати на дотик. Також перевірте «шийку» цибулі. Вона має бути щільно закритою та сухою, адже вона запобігає утворенню цвілі та продовжує термін зберігання цибулі. Якщо вона волога або м’яка, то цибуля може швидше зіпсуватися.

Слідкуйте за паростками.

Свіжа цибуля не повинна мати нових паростків або стебел, що ростуть зверху. Проросла цибуля – це ознака того, що термін придатності цибулі наближається до кінця.