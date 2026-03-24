Навіть звичайна смажена цибуля може стати значно смачнішою, якщо знати один простий кулінарний підхід, який також помітно прискорює процес смаження. УНІАН розповідає, що додати до смаженої цибулі, щоб вона стала смачнішою.

Який інгредієнт покращує смак?

Йдеться про звичайну харчову соду. Спосіб з її застосуванням давно відомий у професійному середовищі, і в нього є цілком логічне пояснення.

Цибуля містить природні цукри та амінокислоти, і при нагріванні вони вступають у реакцію Майяра – саме вона відповідає за появу апетитного золотистого-коричневого кольору та насиченого смаку. Проте структура цибулі досить щільна і щоб цукри почали активно виділятися і вступати в реакцію, потрібен час.

Сода ж створює лужне середовище, яке руйнує клітинні стінки цибулі, в результаті чого цукри вивільняються швидше, і реакція проходить за хвилини.

У результаті:

Цибуля підрум’янюється швидше – приблизно за 10-15 хвилин, а не за 30 хвилин. Зникає різкий смак, з’являється легка солодкість. Колір стає більш насиченим і рівномірним. Текстура виходить м’якою, без жорстких волокон.

Щоб правильно використовувати цей трюк потрібно дотримуватися простих правил:

Спочатку наріжте цибулю і розігрійте олію на сковороді. Викладіть туди цибулю і дайте їй трохи прогрітися. Через пару хвилин додайте зовсім небагато соди – приблизно чверть чайної ложки на одну велику цибулину. Перемішайте і продовжуйте готувати.

Важливо пам’ятати, що надлишок соди може надати страві неприємний присмак, тому не збільшуйте кількість соди.