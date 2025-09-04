Головний секрет криється в тандемі дзеркальної поверхні та спрямованого променя світла

Вузький та темний коридор може створювати відчуття тунелю, викликаючи дискомфорт та навіть небажання заходити. Pixel Inform розповідає, як виправити таку проблему за допомогою дизайнерських хитрощів.

Дизайнерські секрети, які змінюють простір

Головний секрет криється в тандемі дзеркальної поверхні та спрямованого променя світла. Цей метод, підтверджений дослідженнями в галузі оптики та психології сприйняття, працює безвідмовно. Його суть полягає у створенні візуальної осі.

Щоб це реалізувати, дотримуйтесь наступних кроків:

Дзеркало. На одній з торцевих стін коридору, що знаходиться в його кінці, потрібно розмістити вертикальне дзеркало. Ідеально, щоб воно було великим, без рами або з максимальною тонкою окантовкою, щоб не руйнувати ілюзію продовження простору. Світло. На протилежній торцевій стіні, біля входу в коридор, встановіть джерело світла. Це може бути стильне настінне бра, точковий світильник або прихована LED-стрічка. Важливо, щоб світло можна було спрямувати. Взаємодія. Направте промінь світла не в центр коридору, а на дзеркало. Світло відіб’ється та створить яскравий промінь, що буде йти вглиб дзеркального відображення. Цей ефект формуватиме ілюзію довгої, залитої світлом галереї.

І хоча фокус із дзеркалом та світлом – це основа, але її можна та треба посилювати. Тому звернути увагу потрібно і на колір стін. Світлі, холодні та нейтральні відтінки ідеально підійдуть для такого коридору. А якщо ви оберете фарбу з легким глянцевим або сатиновим ефектом, стіни будуть додатково відбивати світло.

Також не забувайте про багатошарове освітлення. Окрім основного трюку, додайте м’яке розсіяне світло на стелі. Можна також використати непомітну підсвітку вздовж плінтусів – це візуально «відірве» стіни від підлоги, роблячи їх невагомими. А якщо на стінах є картини чи фотографії, підсвітіть їх точковими світильниками, таким чином створюючи ритм та глибину.