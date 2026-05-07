Манку додають у суп, щоб змінити текстуру

Манна крупа у супі може здатися незвичним інгредієнтом, однак багато хто використовує її для покращення текстури перших страв. Навіть невелика кількість манки робить бульйон густішим та більш насиченим. «24 канал» розповідає, для чого у суп потрібно додавати манку.

Для чого манку додають у суп?

Фудблогерка Віра Гринишина розповідає, що манку додають у суп, щоб змінити текстуру. Вона робить бульйон трохи більш насиченим на смак і працює немов легкий загусник. Особливо це помітно в простих супах, де немає великої кількості інгредієнтів.

Якщо додати у суп підсмажену манку, ефект стане ще цікавішим. Вона не просто загустить суп, а додасть легкий горіховий присмак.

Проте сипати манку потрібно обережно – тонкою цівкою, і постійно помішувати, щоб не було грудочок. Достатньо невеликої кількості, інакше суп стане занадто густим. Найкраще сипати манку у курячі та овочеві супи.