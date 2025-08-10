Заснути в спеку буває важко: 10 корисних порад, які справді допоможуть
Свіже повітря зробить ваш сон спокійнішим та кориснішим для організму
Літня спека часто заважає повноцінно виспатися, адже організм погано відпочиває у перегрітому приміщенні. Щоб полегшити засинання та покращити якість сну, варто дотримуватись кількох простих правил. Gazeta.ua розповідає, як можна заснути у спеку.
Прості способи, які допоможуть покращити якість сну навіть у спеку:
- Провітрюйте спальню. Свіже повітря зробить ваш сон спокійнішим та кориснішим для організму. Навіть кілька хвилин провітрювання перед сном допоможе знизити температуру в приміщенні. За можливості створіть протяг або залиште вікно прочиненим на ніч.
- Випийте заспокійливий холодний чай, бажано з м’ятою чи мелісою, що мають ефект свіжості.
- Візьміть у ліжко з собою пляшки з водою, які були попередньо заморожені та закутайте у рушник.
- Зробіть вологе прибирання. Зайва волога сприятиме комфортному сну.
- Обирайте білизну з натуральних та якісних тканин. Краще використовувати бавовну чи льон, адже вони не затримують тепло.
- Вимикайте прилади, що виділяють тепло. Краще вимкнути телевізор, комп’ютер та навіть зарядки для телефонів, тому що вони підвищують температуру в кімнаті.
- Прийміть теплий душ перед сном. Це допоможе організму адаптуватися до нічної температури. А також теплий душ сприятиме розширенню судин та зниженню внутрішнього тепла.
- Обмежте фізичну активність увечері. Інтенсивне тренування за кілька годин до сну стимулює тіло, підвищує температуру та може завадити сну.
- Не переїдайте перед сном. Важка їжа змушує тіло активно працювати вночі, що підвищує температуру тіла. Намагайтеся вечеряти за 2-3 години до сну.
- Дотримуйтеся режиму. Лягайте та вставайте в один і той самий час – так організму буде легше входити в стан сну, навіть коли на дворі спека.
