Паску можна приготувати заздалегідь або зберегти після свят, не втрачаючи її смаку й м’якості. Для цього достатньо правильно заморозити випічку, дотримуючись кількох простих правил. Smachnenke розповідає, як заморозити паску, щоб зберегти свіжість.

Як підготувати паску до заморожування?

Перед тим як класти паску в морозильник, її потрібно повністю охолодити. Якщо вона залишиться навіть трохи теплою, у пакуванні утвориться зайва волога, яка може зіпсувати якість випічки. Тому після випікання дайте пасці повністю охолонути до кімнатної температури.

Охолоджену паску слід щільно загорнути у харчову плівку або пакет (краще у кілька шарів). Це потрібно, щоб уникнути потрапляння повітря всередину. Таким чином паска буде максимально захищена і не вбиратиме сторонні запахи з морозилки.

Кожну паску варто пакувати окремо – так зручніше розморожувати лише потрібну кількість.

Чи можна заморожувати паску з глазур’ю?

Паску з глазур’ю теж можна заморожувати, однак це не найкращий варіант. Глазур після розморожування може стати липкою, потріскатися або обсипатися. Тому краще заморожувати паски без декору, а прикрашати вже після розморожування.

Як довго можна тримати паску в морозилці?

Найкраще тримати паски в морозильнику близько місяця або півтора. Але також їх можна зберігати і довше, якщо дотримано умов пакування.

Як правильно розморожувати паску?

Розморожування має бути поступовим. Паску не варто нагрівати чи класти біля джерел тепла. Найкращий варіант – переставити паску з морозилки в холодильник або залишити при кімнатній температурі. Важливо розморожувати випічку прямо в упаковці – так волога, яка з’являється під час розморожування, розподілятиметься м’яко, і паска не обвітрюється. Лише після повного розморожування пакування можна зняти.