Після приготування пасок часто залишаються яєчні білки, які багато хто не знає, куди використати. Проте їх не обов’язково викидати – з них можна приготувати чимало простих і смачних страв. Ukr.Media розповідає, що робити з яєчними білками після приготування пасок. Що робити з яєчними білками? Безе. Найпопулярніший варіант використання білків. Це легкий десерт, який готують зі збитих білків і цукру. Омлет із білків. Білки також можна використати для поживного сніданку. Омлет із них часто готують спортсмени. Мигдалеве печиво. З білків можна зробити просте печиво з горіхами. Для цього знадобляться білки, цукрова пудра та мелені горіхи. Домашній зефір. Білки можуть стати основою й для приготування зефіру. Заморожування на потім. Якщо ви не плануєте використовувати білки одразу, їх можна заморозити. Для цього їх переливають у контейнер, підписують дату і кладуть в морозильну камеру. У такому вигляді білки можуть зберігатися до 3 місяців. Перед використанням розморозьте їх в холодильнику.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

