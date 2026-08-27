На дверцятах краще зберігати напої, соуси

Правильне розміщення продуктів у холодильнику допомагає довше зберігати їхню свіжість і зменшує ризик передчасного псування. ТСН розповідає, на яких полицях слід зберігати м’яса, овочі та молочні продукти.

Як правильно розкласти продукти по полицях?

Нижня полиця. Сире м’ясо, птицю і рибу тримайте на нижній полиці в герметичному пакованні або контейнері. Якщо паковання протече, сік не потрапить на готову їжу. Середня полиця. На середній полиці слід розміщувати готові страви в закритих контейнерах, молоко, кефір, сметану та інші продукти, яким потрібна стабільна прохолода. Верхня полиця. Вона підійде для запакованих готових виробів, десертів і залишків їжі в контейнерах. Висувні ящики. Вони найкраще підійдуть для овочів, фруктів та зелені.

Якщо у вашому холодильнику є спеціальна «зона свіжості» для м’яса, риби та інших швидкопсувних продуктів, дотримуйтеся позначок виробника.

Чому молоко та м’ясо не варто класти на дверцята?

Дверцята нагрівають кожен раз, коли ви відкриваєте холодильник, тому температура там коливається сильніше. Через це молоко або сире м’ясо краще залишити на внутрішніх полицях, адже ці продукти погано переносять коливання температури. На дверцятах краще зберігати напої, соуси.