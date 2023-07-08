Команда мережі аптек «Здорова Родина»

8 липня в Україні відзначають День Родини. Це чудова нагода приділити більше уваги близьким. І йдеться не лише про сім’ю, яка є важливою опорою в житті більшості з нас, але й про робочий колектив. Саме тому вже багато років однією із базових цінностей для мережі аптек «Здорова Родина» є згуртованість серед працівників. Більше про те, як компанії вдається досягти цього, розповідаємо далі.

Переосмислення родинних зв’язків

Українці у такий складний час по-новому усвідомлюють цінність родинних зв’язків, братерства та підтримки. Волонтерство, донати, допомога незнайомцям та армії зробили нас ментально ріднішими. Також появилось прагнення більше часу проводити з сім’єю. Як наслідок у суспільстві поступово викристалізовуються спільні традиції та нові свята, наприклад загальноукраїнський День родини.

Поняття «сім'я» може охоплювати ще й співробітників і колег, адже на робочому місці ми проводимо значний відсоток свого часу впродовж дня. Фактично, середньостатистична людина проводить на роботі 90 000 годин свого життя. А впродовж року час проведений із колективом може коливатися від 1 500 годин на рік – саме такі цифри були зафіксовані у Франції за 2017 рік, – до 2 050 годин, як от у Польщі. Знаючи працьовитість українців, будемо схильні до сценарію країни-сусіда. А також зважаючи на те, що у нас під час воєнного стану стало менше офіційних вихідних то однозначно кількість робочих годин не скоротилася.

Враховуючи наведені вище дані, керівництво та працівники компанії мережі аптек «Здорова Родина» вірять у важливість різноманітних «здоровородинівських» традицій, щоб і на роботі було по-сімейному затишно.

Ще з початку заснування мережі аптек «Здорова Родина» (а це вже 24 роки), фірма активно організовує спільні заходи для своєї команди, які сприяють ще більшому зближенню між співробітниками. Це й спортивні змагання, сплави по річці, тренінги та просто спільні тематичні вечірки чи святкові обіди. Всі ці заходи мають одну мету – підтримати спільний дух команди та показати, що разом вони сильніші та здатні досягти більшого.

Для того, щоб створити екологічну атмосферу в команді, потрібно говорити, підтримувати та допомагати один одному. Також важливим є спільне проведення часу та інші дружні дрібниці, ідей для цього може бути безліч, адже колектив – це завжди люди різних поколінь. Команда мережі аптек ділиться своїми варіантами як перетворити робочий колектив на сім’ю.

У «Здоровій Родині» кожен співробітник – це не просто працівник, а частина великої родини, яка працює разом над спільною метою – забезпечити здоров'я та добробут цілих родин. Цей підхід спонукає команду до злагоди та спільної роботи, а також створює атмосферу взаємопідтримки.

«Слово “родина” завжди викликає в мене море асоціацій, по-перше, народилася я в багатодітній сім’ї з дев’яти дітей, де ніколи не було сумно. В дорослому віці переїхала навчатися в Івано-Франківськ, а згодом пішла на роботу у фірму «Здорова Родина». І чесно це був той момент, коли я знов відкрила для себе велику і дружню сім’ю у вигляді команди», — ділиться думками, менеджерка з реклами компанії «Здорова Родина», Леся Стринадюк.

Колектив компанії розуміє важливість підтримки один одного як у робочих питаннях, так і в особистому житті. Директор з маркетингу мережі аптек – Анна Звір, розповідає, що співробітники завжди допомагають один одному в труднощах та кризових ситуаціях, діляться порадами.

«Коли моя маркетингова команда писала свої річні звіти-підсумки, мені запам'яталась відповідь колеги, яка почала свою кар’єру у нас буквально за тиждень до початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, до цього були робочі здобутки, але цей пункт був важливою емоційною складовою. Вона написала: “Колектив став частиною життя і підтримкою цього року, що допомогло не зійти з розуму” І це правда. Наші “здоровородинівські” традиції, як у відділі маркетингу, так і в компанії, дійсно тримали нас на плаву», – розповідає Анна Звір.

Маркетинговий директор ділиться, що саме підтримка колег та керівництва допомагає морально пройти такі кризові періоди пандемії, повномасштабної війни, блекаутів.

«Здорова родина» – це одна велика родина, де панує командний дух та дружня атмосфера. Крім того, компанія має особливе ставлення до своїх клієнтів. Для колективу кожен клієнт – це не просто покупець, а частина великої та масштабної родини українців, тому працівники фірми прагнуть зробити все можливе, щоб клієнти були задоволені та здорові.

8 липня в Україні відзначають День Родини. Це чудова нагода приділити більше уваги близьким. І йдеться не лише про сім’ю, яка є важливою опорою в житті більшості з нас, але й про робочий колектив. Саме тому вже багато років однією із базових цінностей для мережі аптек «Здорова Родина» є згуртованість серед працівників. Більше про те, як компанії вдається досягти цього, розповідаємо далі.

Переосмислення родинних зв’язків

Українці у такий складний час по-новому усвідомлюють цінність родинних зв’язків, братерства та підтримки. Волонтерство, донати, допомога незнайомцям та армії зробили нас ментально ріднішими. Також появилось прагнення більше часу проводити з сім’єю. Як наслідок у суспільстві поступово викристалізовуються спільні традиції та нові свята, наприклад загальноукраїнський День родини.

Поняття «сім'я» може охоплювати ще й співробітників і колег, адже на робочому місці ми проводимо значний відсоток свого часу впродовж дня. Фактично, середньостатистична людина проводить на роботі 90 000 годин свого життя. А впродовж року час проведений із колективом може коливатися від 1 500 годин на рік – саме такі цифри були зафіксовані у Франції за 2017 рік, – до 2 050 годин, як от у Польщі. Знаючи працьовитість українців, будемо схильні до сценарію країни-сусіда. А також зважаючи на те, що у нас під час воєнного стану стало менше офіційних вихідних то однозначно кількість робочих годин не скоротилася.

Враховуючи наведені вище дані, керівництво та працівники компанії мережі аптек «Здорова Родина» вірять у важливість різноманітних «здоровородинівських» традицій, щоб і на роботі було по-сімейному затишно.

Ще з початку заснування мережі аптек «Здорова Родина» (а це вже 24 роки), фірма активно організовує спільні заходи для своєї команди, які сприяють ще більшому зближенню між співробітниками. Це й спортивні змагання, сплави по річці, тренінги та просто спільні тематичні вечірки чи святкові обіди. Всі ці заходи мають одну мету – підтримати спільний дух команди та показати, що разом вони сильніші та здатні досягти більшого.

Для того, щоб створити екологічну атмосферу в команді, потрібно говорити, підтримувати та допомагати один одному. Також важливим є спільне проведення часу та інші дружні дрібниці, ідей для цього може бути безліч, адже колектив – це завжди люди різних поколінь. Команда мережі аптек ділиться своїми варіантами як перетворити робочий колектив на сім’ю.

У «Здоровій Родині» кожен співробітник – це не просто працівник, а частина великої родини, яка працює разом над спільною метою – забезпечити здоров'я та добробут цілих родин. Цей підхід спонукає команду до злагоди та спільної роботи, а також створює атмосферу взаємопідтримки.

Менеджерка з реклами компанії «Здорова Родина», Леся Стринадюк

«Слово “родина” завжди викликає в мене море асоціацій, по-перше, народилася я в багатодітній сім’ї з дев’яти дітей, де ніколи не було сумно. В дорослому віці переїхала навчатися в Івано-Франківськ, а згодом пішла на роботу у фірму «Здорова Родина». І чесно це був той момент, коли я знов відкрила для себе велику і дружню сім’ю у вигляді команди», — ділиться думками, менеджерка з реклами компанії «Здорова Родина», Леся Стринадюк.

Директор з маркетингу мережі аптек – Анна Звір

Колектив компанії розуміє важливість підтримки один одного як у робочих питаннях, так і в особистому житті. Директор з маркетингу мережі аптек – Анна Звір, розповідає, що співробітники завжди допомагають один одному в труднощах та кризових ситуаціях, діляться порадами.

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