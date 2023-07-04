Тест-смужки хворі на діабет 1 типу зможуть отримати уже восени

За Програмою медичних гарантій хворі на діабет першого типу вперше зможуть отримати безкоштовно тест-смужки для вимірювання цукру в крові. Це нововедення торкнеться 108 867 інсулінозалежних українців. Як повідомило 4 липня Міністерство охорони здоров'я, в Україні почнуть відшкодовувати медичні вироби.

На першому етапі реімбурсація (відшкодування вартості коштом державного бюджету) стосуватиметься тест-смужок для вимірювання цукру в крові у пацієнтів із захворюванням на діабет 1-го типу. Очікується, що тест-смужки за призначенням (рецептом лікаря) можна буде отримати вже восени. Лікар, відповідно до категорії пацієнта (діти, дорослі, вагітні), визначатиме кількість смужок, які необхідні пацієнту на місяць.

«Розширення програми реімбурсації дозволяє пацієнтам отримати найкритичніші препарати абсолютно безоплатно, адже вони закуповуються за державний кошт. Дано старт відшкодуванню і медичних виробів. Починаємо з тест-смужок для вимірювання цукру в крові у пацієнтів із захворюванням на діабет 1-го типу», – повідомив міністр Віктор Ляшко.

Аби забезпечити хворих на діабет 1 типу безкоштовними тест-смужками, на засіданні Кабміну внесли зміни до двох постанов: «Про внесення змін до постанови КМУ від 28 липня 2021 р. та «Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо реімбурсації медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення».