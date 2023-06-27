За програмою «Доступні ліки» пацієнти можуть отримати медпрепарати безкоштовно або з доплатою

Від 1 липня відпуск лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» відпускатимуть лише за електронним рецептом. Паперовий рецепт діятиме лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії, повідомило МОЗ України.

Норма щодо відпуску препаратів за програмою «Доступні ліки» виключно за електронним рецептом діяла в Україні з 2019 року, відколи програма перейшла під адміністрування НСЗУ. Та на початку повномасштабної війни, для безперешкодного доступу до життєво необхідних ліків, уряд дозволив виписувати і відпускати «доступні ліки» також за паперовим рецептом.

«Починаючи з 1 липня норма, згідно з якою «доступні ліки» відпускатимуться лише за електронним рецептом, повертається. Паперовий рецепт в рамках програми «Доступні ліки» продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії»,– повідомили у відомстві.

Утім, кажуть у МОЗ, на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.

За даними МОЗ, з початку 2023 року «доступні ліки» за електронним рецептом отримали вже більш як 1,5 млн українців. Це пацієнти, які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету першогота другого типу, нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії.

До слова, програма «Доступні ліки» – це урядова програма, відповідно до якої медпрепарати, що входять до неї, пацієнти можуть отримати безкоштовно або з частковою доплатою. Державна програма відшкодування коштів розповсюджується на понад 400 лікарських засобів.