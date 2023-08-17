«Територія мінімальних цін» підготувала знижки до -50% на канцтовари

Попри складнощі з поставками товарів, спровоковані воєнним станом, мережа шопінг-центрів «Територія мінімальних цін»зібрала усі модні новинки шкільного сезону. Усі вони вже чекають школярів на полицях і вішаках магазинів! Торгівельна мережа пишається тим, що цього сезону кількість товарів українського виробництва значно зросла – це і стильний шкільний одяг і яскраві аксесуари.

Мінімальні ціни на шкільні товари

У більшості шкіл, гімназій, коледжів та вишів України анонсували очне навчання, тобто за партами або за змішаною системою – частина уроків проходитиме в школі, інша – дистанційно. Але навіть це суттєво не впливає на темпи підготовки для навчального року.

Тож під шкільні товари у магазинах «Територія мінімальних цін» відокремлена майже третина простору площею 700 квадратних метрів. І ця площа збільшується щороку, пропорційно до шаленого попиту покупців.

Для модних школяриків – мінімальні ціни. Для дівчат – блузи від 99 грн, спідниці від 299 грн, для хлопців – сорочки від 150 грн, а штани – від 279 грн. Навіть третьокласник може порахувати, що це – вигідно! Схожа цінова політика на спортивний одяг та повсякденне взуття. Крім того, у магазинах дуже великий вибір рюкзаків: від маленьких та зручних, для школярів молодших класів і до трендових та містких наплічників для старшокласників. Ціна на рюкзаки стартує від 399 грн.

Окремо мережа потурбувалася про шкільну канцелярію. В магазинах «Територія мінімальних цін» підготувалися, щоб на полицях було все необхідне: від дрібних кнопок та скріпок до пеналів та циркулів. При цьому вибір зошитів величезний – гарної якості та у яскравих обкладинках. Ціна на зошити стартує від 4 грн, на ручки – від 2 грн. Щоденники теж пропонують на будь-який смак.

У «Території мінімальних цін» підрахували, у пік сезону фірмові магазини продають близько мільйону одиниць шкільних товарів. Покупці навіть готові стояти в чергах перед входами в магазини, щоб купити все необхідне для школи в одному місці. Саме у цьому одна з головних переваг шопінг-центрів «Території мінімальних цін».

Друга, але не менш суттєва перевага, – у програмі лояльності до постійних покупців. Для економії коштів сімейного бюджету «Територія мінімальних цін» підготувала знижки до -50% на канцтовари, а на всі шкільні товари 20% від суми покупки повернеться на бонусну карту у вигляді кешбеку.

В яких містах вже почався шкільний шопінг

До слова, 20 серпня в Івано-Франківську відкривається ще один магазин «Територія мінімальних цін» у торгівельному центрі Veles Mall по вулиці Вовчинецька, 225а. Це вже другий тутешній магазин мережі. А отже тисячі місцевих жителів вже добре знаються на перевагах шопінгу у «Території мінімальних цін».

У перший день роботи нового магазина будуть доступні всі відділи та послуги, які зазвичай надаються у мережі. Сюди вже завезли 100 тисяч різних товарів! Залишаються актуальними літні пропозиції – великий вибір одягу та взуття для дорослих і дітей. Відділ дитячих іграшок просто вражає різноманітністю вибору: від м’яких улюбленців до електронних ноу-хау. Але вибирати їх краще у торгівельних залах, де очі розбігаються від неймовірних винаходів.

Шкільний шопінг вже почався у всіх магазинах «Території мінімальних цін» у Києві, Львові, Івано-Франківську і Чернігові. Торгівельна мережа закликає ходити на закупи усією родиною, адже, крім шкільного приладдя, тут можна знайти понад півмільйона найменувань різних товарів. Адже місія кожного магазину – дарувати задоволення від життя, створюючи простір вдалих покупок за розумною ціною.

Магазини «Території мінімальних цін» у Львові можна знайти за адресами: