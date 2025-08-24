На початку 2000-х в латиноамериканські серіали здобули в Україні особливу популярність. Серед них – молодіжний аргентинський ситком 2002-2004-х років «Буремний шлях». Це історія про групу підлітків, які мешкають в інтернаті для дітей багатих та впливових людей. Серіал розкриває проблеми кохання, дружби, взаємин батьків і дітей, а створений у межах телесеріалу музичний гурт Erreway отримав шалену популярність окремо від проєкту.

У 2025 році головні актори-музиканти знову обʼєдналися в турі, тож ZAXID.NET пропонує пригадати, якими вони були тоді та як виглядають зараз.

Марісса Піа Спірітто – Каміла Бордонаба

Маріса – донька місцевої знаменитої актриси Соні Рей. Вона бунтівна, екстравагантна і розумна. Дівчина терпіти не може Пабло Бустаманте, але згодом закохується в нього. Після «Буремного шляху» акторка Каміла Бордонаба знялась у ще кількох рейтингових аргентинських телесеріалах. У останні роки вона зосередилась на музичній карʼєрі та не веде публічне життя.

Пабло Бустаманте – Бенхамін Рохас

Син мера Серхіо Бустаманте, шкільна знаменитість, який понад усе мріє позбутися впливу батька. Обожнює музику і пише пісні. Спочатку він теж ненавидить Маріссу, але згодом закохується в неї. Після зйомок у популярному серіалі Бенхамін Рохас отримав шалену популярність, але знакових ролей більше не мав. У 2011 році він припинив зніматися в кіно і згодом також зосередився на музиці.

Мія Колуччі – Луїсана Лопілато

Донька бізнесмена Франко Колуччі, яку батько виховує без матері. Мія зосереджена на власній зовнішності, але з часом вона пише вірші до пісень і пробує себе у співі. Ворогує з Мануелем, та з часом закохується в нього. Після завершення проєкту Луїсана Лопілато також стала успішною акторкою і моделлю, втім до гурту Erreway поза межами кіно не долучилася. Зараз вона зосереджена на сімʼї: у неї разом з канадським співаком Майклом Бубле четверо дітей.

Мануель Аґірре – Феліпе Коломбо

Його батько став банкрутом і вчинив самогубство, а сам Мануель переконаний, що у його смерті винен батько Мії. Тож він влаштовується в інтернат, де вона навчається, аби помститися, але згодом закохується в дівчину. Після телесеріалу Феліпе Коломбо також отримав шалену популярність, утім після 2008 року майже не знімається в кіно, натомість частіше знімався в телесеріалах і грав у театрі, був учасником кількох музичних гуртів. Зараз він гастролює з гуртом Erreway, до якого долучилися ексколеги Бенхамін Рохас і Каміла Бордонаба.