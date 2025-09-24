Звичайне прання не допоможе: як зняти жуйку з одягу без шкоди для тканини
Якщо покласти річ до морозилки не вийде, жуйку можна заморозити за допомогою шматочка льоду
Жувальна гумка дуже міцно прилипає до одягу, а звичайне прання часто не може впоратись з цією проблемою. ТСН розповідає, як вивести жуйку з одягу, не пошкодивши тканину.
Холодні методи
- Річ потрібно покласти в поліетиленовий пакет, щоб жуйка залишилася зверху. Слідкуйте, щоб вона не прилипла до інших ділянок тканини. Пакет потрібно покласти в морозильну камеру та залишити на 1-2 години. Коли жуйка замерзне, вона відстане сама. Якщо все ж залишиться пляма від неї, варто використати інші методи.
- Якщо покласти річ у морозилку не вийде, жуйку можна заморозити за допомогою шматочка льоду. До плями треба прикласти лід або покласти багато льоду в поліетиленовий пакет та залишити тканину всередині. Потримайте лід, поки жуйка не затвердіє. Тоді її можна буде зняти руками або за допомогою жорсткої щітки.
Гарячі методи
- Можна використати окріп, але цей метод небезпечний, тому краще виконувати процедуру вдвох, щоб уникнути опіків. Спочатку закип’ятіть чайник, після цього налийте окріп на пляму, одночасно з цим відчищаючи жуйку жорсткою щіткою.
- За допомогою фену можна розігріти жуйку, яка прилипла до тканини. Після цього ви легко відчистите її від одягу.
- Якщо на пляму покласти серветку або марлю, а зверху провести розігрітою праскою, то гумка залишиться на серветці.
Кип’ятіння підходить не для всіх видів тканин. А феном чи праскою можна відчистити саму жуйку, але пляма від неї залишиться і її потрібно буде додатково випрати.
Що робити, щоб не лишилася пляма?
Перш ніж вживати більш радикальні методи, потрібно спробувати просто випрати одяг. Якщо ж пляма не зникла, можна використати спеціальний спрей або оцет. Оцет потрібно розігріти, вмочити жорстку щітку та протерти нею забруднену ділянку, а потім знову випрати.
