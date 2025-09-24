Якщо покласти річ до морозилки не вийде, жуйку можна заморозити за допомогою шматочка льоду

Жувальна гумка дуже міцно прилипає до одягу, а звичайне прання часто не може впоратись з цією проблемою. ТСН розповідає, як вивести жуйку з одягу, не пошкодивши тканину.

Холодні методи

Річ потрібно покласти в поліетиленовий пакет, щоб жуйка залишилася зверху. Слідкуйте, щоб вона не прилипла до інших ділянок тканини. Пакет потрібно покласти в морозильну камеру та залишити на 1-2 години. Коли жуйка замерзне, вона відстане сама. Якщо все ж залишиться пляма від неї, варто використати інші методи. Якщо покласти річ у морозилку не вийде, жуйку можна заморозити за допомогою шматочка льоду. До плями треба прикласти лід або покласти багато льоду в поліетиленовий пакет та залишити тканину всередині. Потримайте лід, поки жуйка не затвердіє. Тоді її можна буде зняти руками або за допомогою жорсткої щітки.

Гарячі методи

Можна використати окріп, але цей метод небезпечний, тому краще виконувати процедуру вдвох, щоб уникнути опіків. Спочатку закип’ятіть чайник, після цього налийте окріп на пляму, одночасно з цим відчищаючи жуйку жорсткою щіткою. За допомогою фену можна розігріти жуйку, яка прилипла до тканини. Після цього ви легко відчистите її від одягу. Якщо на пляму покласти серветку або марлю, а зверху провести розігрітою праскою, то гумка залишиться на серветці.

Кип’ятіння підходить не для всіх видів тканин. А феном чи праскою можна відчистити саму жуйку, але пляма від неї залишиться і її потрібно буде додатково випрати.

Що робити, щоб не лишилася пляма?

Перш ніж вживати більш радикальні методи, потрібно спробувати просто випрати одяг. Якщо ж пляма не зникла, можна використати спеціальний спрей або оцет. Оцет потрібно розігріти, вмочити жорстку щітку та протерти нею забруднену ділянку, а потім знову випрати.