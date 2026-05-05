Готуємо сметану вдома: простий спосіб із доступних інгредієнтів
Достатньо мати кілька базових продуктів і трохи часу
Домашня сметана може бути смачнішою за магазинну, якщо приготувати її самостійно. Для цього не потрібні складні інгредієнти чи спеціальне обладнання – достатньо базових продуктів і трохи часу. Pixel Inform розповідає, як зробити домашню сметану.
Які інгредієнти потрібні?
Для приготування використовують лише кілька компонентів:
Молоко – 1 літр.
Кефір – 4 столові ложки.
Як приготувати сметану?
- Обирайте продукти з високим відсотком жирності. Якщо такого варіанту немає, то краще додати невеликий шматочок масла. Спочатку напій потрібно підігріти, а вже потім в нього покласти масло. Як тільки вони розтануть у теплому молоці, можна перелити рідину в каструлю і кілька хвилин збивати блендером.
- Потім молоко треба закип’ятити й охолодити до температури 40°C. Пінку потрібно прибрати та влити кефір кімнатної температури та все добре перемішати вінчиком. Після цього каструлю варто накрити рушником та залишити на 7 годин. У результаті має вийти густе кисле молоко.
- Наступний крок – над порожньою каструлею слід поставити друшляк і застелити його марлею. Вилити рідину через марлю в друшляк і поставити в холодильник на 8 годин разом з марлею. За цей час сметану потрібно кілька разів перемішати.
- Готову сметану слід збити блендером і перелити в банку для зберігання.
