Домашнє масло можна приготувати навіть зі звичайних магазинних вершків, однак для цього підходить не кожен продукт. Від жирності та складу вершків залежить, чи вдасться отримати щільне масло з насиченим смаком. Перед початком приготування, потрібно звернути увагу на натуральність продукту.

На що звернути увагу при покупці вершків?

Для приготування масла підходять лише натуральні вершки з високою жирністю – зазвичай від 30–33% і вище. Саме в них буде достатньо жиру, щоб після збивання маса стала густою, а потім розділилася на масло і рідину. Якщо ви купите вершки з меншою жирністю, масло може не вийти.

Також важливо звертати увагу на склад. У якісних вершках не повинно бути стабілізаторів чи великої кількості добавок. Чим натуральніший продукт, тим кращим буде результат.

Якщо готувати масло із магазинних вершків, його смак може дещо відрізнятися від продукту, зробленого з домашніх вершків.

За матеріалами «24 канал» та Youtube каналу «Такі страви».