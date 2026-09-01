Урізноманітнити смак засмажки допоможуть три прості способи

Засмажка може зробити суп більш ароматним і насиченим, але для цього важливо правильно обсмажити овочі. І урізноманітнити смак допоможуть три прості способи. Pixel Inform розповідає, як зробити засмажку для супу набагато смачнішою.

Додайте до моркви масло

Якщо для засмажки використовують моркву, під час її обсмажування можна додати шматочок масла. Це допомагає овочу виділити більше соку, завдяки чому морква стає яскравішою та насиченішою на смак.

Додайте трохи борошна

Для більш густої консистенції до овочів під час обсмажування можна додати трохи борошна. Воно допоможе зробити майбутню страву більш щільною.

Додайте трохи цукру

Якщо ви хочете, щоб ваш суп вийшов більш золотистим, під час обсмажування цибулі додайте трохи цукру. Він допоможе не лише змінити колір засмажки, а й надасть супу цікавішого смаку.

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