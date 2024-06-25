Кухні в сільському стилі за настроєм протилежні сучасним мінімалістичним кухням

Кухні у «сільському» стилі стали дуже популярні останнім часом і навіть отримали назву «сottagecore». Як зробити затишну кухню вдома і які деталі додати в інтер’єр, пише «Зелена садиба».

Впізнавані елементи сільського стилю

Кольори

В сільському стилі зазвичай переважають світлі кольори: кремовий, білий та бежевий. Щоб додати ще більше чарівності та індивідуальності, додайте пастельні кольори, наприклад світлі відтінки жовтого, блакитного, зеленого, рожевого. Це можна зробити за допомогою аксесуарів, картин та текстилю.

Архітектурні особливості

Автентичні архітектурні риси старовинних хат – це те, що робить їх такими привабливими, тож усюди, де це можливо, слід їх зберегти. Це в першу чергу стосується балок. Якщо у вашому будинку є відкрита цегляна кладка, залиште її такою, як є, або пофарбуйте у світлий колір.

Якщо ж ви створюєте інтер’єр з нуля, можна додати такі елементи (або їх імітацію) самостійно.

Підлога

Дерев’яна підлога – це позачасовий вибір для будь-якої оселі, але особливо – для оформлення інтер’єру у сільському стилі. Розгляньте варіанти підлоги з твердої деревини, але, якщо це не для вас, візерунчаста плитка або камінь також підійде.

Натуральні матеріали

Одним із найпоширеніших способів створити сільську атмосферу на власній кухні є використання натуральних матеріалів. Сланцева плитка, дерев’яні меблі, льон або бавовна в текстилі – ідеальні приклади матеріалів для створення сільського дизайну кухні.

«Пошарпані» поверхні

Для кухні в сільському стилі ідеально підійдуть цікаві знахідки з барахолки. Стару шафу можна пофарбувати та перепрофілювати під зберігання посуду, а комод – у кухонний острів. Поверхня меблів при цьому може бути навіть пошарпаною або ж не ідеально пофарбованою.

Сміливі поєднання

Окремо стоячі предмети створюють відчуття комфорту в просторі, а також дозволяють бути гнучкими у плануванні кухні, оскільки їх можна легко змінити, коли потрібно.

Не бійтеся міксувати стільці різних стилів і кольорів для більш розслабленої атмосфери.

Замініть ручки та фурнітуру шаф на вінтажні варіанти (або ж зроблені під вінтаж) з нікелю, латуні або кераміки. Поєднуйте різні цікаві ручки між собою.

Відкриті полиці

Майже на кожній кухні в сільському стилі можна побачити відкриті полиці. Це ідеальне місце, щоб продемонструвати свої вінтажні знахідки, цікавий посуд, фігурні глечики, сімейні «реліквії» тощо.

Ще ефектніше такі полиці будуть виглядати з вінтажними (або ж зробленими під вінтаж) кронштейнами.

Якщо додавання відкритих полиць не входить у ваш бюджет, спробуйте замість цього зняти дверцята на наявних шафах, це додасть простору повітря.

«Фермерська» мийка

Головні відмінності такої мийки: збільшена глибина, квадратна або прямокутна форма, а лицьова сторона мийки виступає з нижнього ряду кухонних шаф.

Текстиль

Додавайте затишний текстиль: шторки із рюшами, лляні скатертини, мереживні серветки, клітчасті шторки замість дверцят (зокрема, під мийкою).

Плетені кошики

Плетені кошики – це чудовий спосіб додати кухні текстури та затишку в сільському стилі. Ви можете використовувати їх для зберігання фруктів і овочів, дерев’яних дощок або скалок, кухонного текстилю тощо.

Квіти та квіткові аксесуари

Квіткові акценти допоможуть надати приміщенню шарму та характеру. Це може бути ваза із свіжозрізаними квітами, шпалери з дрібним квітковим візерунком, рушники чи скатертина «у квіточку».

Атмосфера

Кухні в сільському стилі за настроєм протилежні сучасним мінімалістичним кухням із глянцевими поверхнями. Вони про затишок та домашню їжу. Атмосфера такої кухні така, наче процес приготування може початись будь-якої миті.

Про це, наприклад, можуть натякати баночки зі спеціями, розвішені на видноті сковорідки, запашні трави в горщиках на підвіконні, а у мисці на столі – ароматні яблука, зібрані для пирога.