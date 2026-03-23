Ситуація, коли перед початком сезону знаходяться старі пакунки з насінням, знайома багатьом. На перший погляд здається, що після закінчення терміну придатності його вже не варто використовувати. Проте це не зовсім так. Детальніше про це пише Express.

Насіння не втрачає здатність до проростання миттєво. Вказана дата на упаковці – це радше гарантія високої якості, а не точний «термін життя».

Скільки часу насіння залишається життєздатним

Багато культур можуть проростати навіть через кілька років після зазначеної дати. Наприклад, огірки, помідори, гарбузи та редис здатні зберігати схожість понад п’ять років.

Водночас є рослини, які швидше втрачають ці властивості. Уже через два роки значно гірше сходять шпинат, цибуля та петрушка.

Що змінюється з часом

З віком насіння не обов’язково стає повністю непридатним, але відсоток проростання знижується. Це означає, що сходів буде менше, а самі рослини можуть бути слабшими.

Саме тому важливо враховувати не лише термін, а й умови зберігання – сухе і прохолодне середовище допомагає довше зберегти якість.

Як правильно сіяти старе насіння

Якщо вирішили використати прострочене насіння, варто висівати його густіше. Це підвищить шанси отримати хоча б кілька міцних сходів.

Практичний спосіб – посіяти кілька насінин в один горщик. Якщо проросте хоча б одна, це означає, що насіння ще придатне до використання.

Що сіяти у березні

На початку весни багато культур висівають у приміщенні, адже надворі ще прохолодно. У цей період добре підходять:

літня капуста;

цибуля;

кольрабі;

шпинат.

Для кращого результату важливо забезпечити достатнє освітлення та тепло. Якщо підвіконня холодне, варто подбати про додатковий підігрів.