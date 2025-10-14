Однак не всі «зелені улюбленці» потребують обрізки

Багато хто знає, що садові дерева та кущі потребують регулярної обрізки, але подібна процедура важлива і для деяких кімнатних рослин. Завдяки правильній обрізці вони формуються гармонійніше, рясніше цвітуть та активно ростуть. Однак не всі «зелені улюбленці» вимагають таких заходів. Існує певна група кімнатних квітів, яким обрізка просто необхідна для підтримки здоровʼя та привабливого вигляду. Які вазони обрізати, пише Glamour.

Рослини, яким потрібна обрізка

До списку кімнатних культур, які потребують регулярного обрізання, належать:

акаліфа;

фікус;

гранат;

лимон;

інші представники цитрусових.

Спільна риса цих рослин – дерев’яниста форма або кущовий тип росту. Вони швидко розростаються, утворюючи велику кількість пагонів, і без контролю можуть втрачати декоративність.

Для чого проводиться обрізка

Обрізання допомагає:

сформувати компактну та охайну крону;

стимулювати зростання нових пагонів;

продовжити період активного цвітіння;

попередити загущення та хвороби.

Це особливо актуально для рослин, які мають тенденцію витягуватись у висоту або пускати занадто багато бічних гілок.

Як правильно обрізати кімнатні квіти

Перш за все, підготуйте чистий і гострий інструмент. Секатор або ножиці слід продезінфікувати спиртом чи окропом, щоб уникнути зараження зрізів.

Гілки обрізаються над брунькою або здоровим пагоном, який залишиться. Після цього варто обробити місця зрізу одним із засобів: деревним попелом, садовим варом або активованим вугіллям у порошку.

Процедуру краще проводити навесні або на початку літа, коли рослина вступає у фазу активного росту. У цей період вона легше переносить стрес і швидко відновлюється.