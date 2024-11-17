Правильне використання літери «ґ» в українській мові може викликати запитання у багатьох. Згідно з нормами сучасного правопису, буква «ґ» застосовується у словах, що мають корінь із цією літерою, а також у деяких запозичених з іноземних мов словах.

Слова з літерою «ґ»

В українській мові не мало слів, в яких присутня літера «ґ»:

ґрунт;

ґава;

аґрус;

ґава (ґавеня, проґавити);

ґазда (ґаздиня, ґаздівство, ґаздувати);

ґандж;

ґанок;

ґатунок;

ґвалт (ґвалтівник, ґвалтом, ґвалтувати);

ґедзь;

ґелґіт (ґелґотати, ґелґотання);

ґердан;

ґлей;

ґніт (ґнотик);

ґоґель-моґель;

ґрати;

ґречний (ґречно, ґречність);

ґринджоли;

ґрунт (ґрунтовно, ґрунтовний, обґрунтовувати);

ґудзик;

ґуля;

дзиґлик;

аґу (аґукання, аґукати);

обґрунтовувати (обґрунтування);

леґінь;

ґрати (решітка);

гніт (у лампі).

З літерою «ґ» також пишуться:

Власні українські прізвища: Ґудзь, Ґойдич, Ґриґа, Ґонта. Прізвища іншомовного походження: Ґете, Ґарібальді. Географічні назви: Ґібралтар, Ґорґани, Ґренландія, Уґля, Ґоронда. Слова, які не засвоєні українською мовою: фата морґана, персона нон ґрата, альтереґо.

Також в іншомовних словах літера «ґ» замінює «g»: Hogwarts – Гоґвортс, gangster – ґанґстер.

Цей перелік не є вичерпним. Повний перелік є в орфографічному словникові або в словнику орфоепії.

За матеріалом Buki