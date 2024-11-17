Які слова в українській мові пишуться через «ґ»: правила правопису
Правильне використання літери «ґ» в українській мові може викликати запитання у багатьох. Згідно з нормами сучасного правопису, буква «ґ» застосовується у словах, що мають корінь із цією літерою, а також у деяких запозичених з іноземних мов словах.
Слова з літерою «ґ»
В українській мові не мало слів, в яких присутня літера «ґ»:
- ґрунт;
- ґава;
- аґрус;
- ґава (ґавеня, проґавити);
- ґазда (ґаздиня, ґаздівство, ґаздувати);
- ґандж;
- ґанок;
- ґатунок;
- ґвалт (ґвалтівник, ґвалтом, ґвалтувати);
- ґедзь;
- ґелґіт (ґелґотати, ґелґотання);
- ґердан;
- ґлей;
- ґніт (ґнотик);
- ґоґель-моґель;
- ґрати;
- ґречний (ґречно, ґречність);
- ґринджоли;
- ґрунт (ґрунтовно, ґрунтовний, обґрунтовувати);
- ґудзик;
- ґуля;
- дзиґлик;
- аґу (аґукання, аґукати);
- обґрунтовувати (обґрунтування);
- леґінь;
- ґрати (решітка);
- гніт (у лампі).
З літерою «ґ» також пишуться:
Власні українські прізвища: Ґудзь, Ґойдич, Ґриґа, Ґонта.
Прізвища іншомовного походження: Ґете, Ґарібальді.
Географічні назви: Ґібралтар, Ґорґани, Ґренландія, Уґля, Ґоронда.
Слова, які не засвоєні українською мовою: фата морґана, персона нон ґрата, альтереґо.
Також в іншомовних словах літера «ґ» замінює «g»: Hogwarts – Гоґвортс, gangster – ґанґстер.
Цей перелік не є вичерпним. Повний перелік є в орфографічному словникові або в словнику орфоепії.
За матеріалом Buki