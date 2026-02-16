Найбільше запрошень на навчання торік отримали абітурієнти з Китаю

В українських освітніх закладах вищу освіту здобуває понад 21271 студент-іноземець. Це громадяни 127 країн світу. Про це повідомив сайт «Освіта.ua» з посиланням на інформацію Українського державного центру міжнародної освіти.

Найбільше в Україні студентів з Китаю, Азербайджану, Грузії, Індії, Марокко, Туреччини, Туркменістану, Польщі, Вірменії, Росії. Вони навчаються у 369 вишах. Найпопулярнішими серед них – заклади вищої освіти у Київській та Харківській, а також Сумській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Найпопулярніші серед іноземців університети України (графіка УДЦМО)

Найпоширенішими напрямами серед іноземців є:

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;

Харчові технології;

Менеджмент;

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

Медицина;

Фізична культура і спорт;

Біотехнології та біоінженерія;

Авіаційний транспорт;

Економіка та міжнародні економічні відносини;

Компʼютерна інженерія.

Торік найбільше запрошень на навчання отримали абітурієнти з Китаю та Азербайджану.

Кількість іноземних вступників суттєво зменшилася через війну: якщо у 2021 році їх було 84 тис., то станом на зараз їх вчетверо менше. За інформацією директорки УДЦМО Олени Шаповалової, попри це інтерес до здобуття вищої освіти в Україні зберігається. Тому українські ЗВО розвивають нові освітні напрями, адаптовують навчальні формати та долучаються до ініціатив на розвиток міжнародної освіти.