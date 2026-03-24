Великоднє прибирання: 8 зон на кухні, про які всі забувають
Для ефективного прибирання варто заздалегідь підготувати засоби
Перед Великоднем всі традиційно наводять лад у домі, однак навіть під час ретельного прибирання часто залишаються ділянки, які ігноруються роками. Саме ці «приховані» зони накопичують найбільше бруду, тому їм варто приділити особливу увагу. G4Food розповідає, які місця на кухні ви припускаєте найчастіше.
Які зони на кухні всі ігнорують?
Для ефективного прибирання варто заздалегідь підготувати засоби – губки, серветки та універсальний засіб для чищення.
До непомітних зон належать:
- Верхня частина холодильника. На цій поверхні з часом накопичується щільний шар липкого пилу та жиру.
- Простір за плитою. Це місце скупчення залишків їжі, дрібного сміття та жирних бризок. Плиту варто відсунути і вимити задню стінку приладу, а також прилеглу ділянку стіни і підлоги.
- Фільтр витяжки. Він потребує очищення кожні 1-3 місяці, оскільки забивається жиром і пилом.
- Внутрішня сторона дверцят духовки. На склі постійно утворюється нагар від жиру.
- Гумовий ущільнювач холодильника. У складках ущільнювача часто накопичується волога, крихти та цвіль.
- Простір під раковиною. Там зона підвищеної вологості, де зберігаються різноманітні засоби для чищення, тому краще повністю звільнити шафу, перебрати прострочену побутову хімію та викинути її.
- Підставка для ножів. Усередині прорізів накопичується пил і дрібне сміття.
- Полиця для спецій. Це місце скупчення прострочених продуктів, тому краще перевірте терміни придатності на всіх місткостях.
