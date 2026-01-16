Деякі продукти можуть знизити ризик застуди і кашлю

Нині чимало людей хворіють на грип, застуду, багатьом дошкуляє кашель. Хворі звинувачують у цьому погоду. Утім, лікарі кажуть, що те, що ми їмо взимку, може непомітно впливати на імунну систему, травлення та здоров'я дихальних шляхів. Певні продукти можуть збільшувати вироблення слизу, подразнювати горло або послаблювати травлення, через що організм є більш вразливим до інфекцій. Це не означає, що потрібно дотримуватися суворої дієти, але обмеження у раціоні деяких продуктів і напоїв допоможе підтримати імунітет і знизити ризик частих застуд і кашлю.

Докторка Манджуша Агарвал назвала Нealthshots продукти й напої, споживання яких слід зменшити у холодну пору року. І пояснив чому це варто зробити.

Продукти та напої, яких варто уникати у холодну пору

Надлишок кофеїну. Надмірна кількість кофеїну може зневоднити організм. «Зневоднення висушує горло та носові проходи, що полегшує розмноження вірусів. Надлишок кофеїну також може порушити сон, що з часом послаблює імунітет», – каже лікарка-терапевтка Манджуша Агарвал.

Алкоголь. Він знижує здатність організму боротися з інфекціями та пересушує горло, а також може посилити запалення в дихальних шляхах, кашель та закладеність. Обмеження вживання алкоголю взимку допомагає імунній системі залишатися сильною.

Смажена їжа. Вона важка, жирна і її важче перетравлювати. Погане травлення може послабити імунітет, а надлишок олії збільшує вироблення слизу, посилюючи кашель та закладеність у грудях.

Банан. «Хоча банани корисні, вони можуть збільшити вироблення слизу у деяких людей, особливо в холодну погоду», – каже докторка Агарвал. Це може погіршити нежить, подразнення горла або кашель, якщо ви схильні до респіраторних захворювань.

Цитрусові (у надлишку). Цитрусові, такі як апельсини та лайм, багаті на вітамін С, але їх надмірне вживання взимку може подразнювати горло та викликати кашель у чутливих людей. Помірність є ключовим фактором.

Надмірно солона та солодка їжа. Надлишок цукру послаблює імунну відповідь, а надмірне споживання солі може пересушити горло та носові проходи. Споживання упакованих закусок, солодощів та десертів слід обмежити, щоб зменшити ризик частих інфекцій.

Холодні напої. Холодні напої можуть подразнювати слизову оболонку горла, викликати кашель і збільшити вироблення мокротиння. Взимку краще холодні напої замінити на теплу воду, трав’яні чаї , супи.

Надлишок молочних продуктів. Молоко, сир і вершки можуть згущувати слиз у деяких людей, посилюючи закладеність і кашель. «Якщо ви помітили посилення мокротиння після молочних продуктів, краще обмежити їх споживання взимку», – радить докторка Агарвал.

Зменшення споживання цих продуктів та напоїв може допомогти зберегти горло чистим, травлення міцним та імунітет збалансованим.