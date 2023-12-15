Компанія пропонує найбільший асортимент мотопил в Україні

Прихід зими несе з собою не тільки святковий настрій, але і низку побутових турбот. Особливо це відчувають власники заміських господарств, що мають заготовити дрова для опалення протягом усього холодного періоду та доглядати за садибами. Нові завдання постають і перед працівниками комунальних підприємств, що змушені розчищати вулиці міст від повалених дерев після буревіїв та снігопадів.

Допомогти у розв’язанні всіх цих завдань може компанія STIHL, яка вже майже 100 років задає тон у розвитку технологій конструювання і виробництва бензопил. Технічні інновації, якість та надійність зробили мотопили марки STIHL відомими у всьому світі.

Заготовити дрова, спиляти дерево та побудувати лазню стає надзвичайно легко з мотопилами німецької марки STIHL. Близько 40 моделей як для домашнього господарства, так і для професійного використання, з акумуляторним, електричним та бензиновим двигуном – сьогодні це найбільший асортимент мотопил в Україні.

Компактна потужність: бензопили STIHL для домашнього господарства зі знижками до 15%

Бензопила STIHL MS 170

Найдемократичніша за ціною бензопила для домашнього господарства STIHL MS 170 відзначається ідеальним співвідношенням вартості та якості. Її потужність є оптимальною для таких популярних завдань на присадибній ділянці, як заготівля дров, догляд за садом, обрізка дерев, майстрування з дерева. Під час дії акції до 31 грудня цю мотопилу можна придбати всього за 5 999 грн.

Бензопила STIHL MS 180

Легендарна бензопила STIHL MS 180 стане незамінною у вашому господарстві під час заготівлі дров, догляду за садом, обрізки гілок, майстрування з дерева. Зручна в керуванні, вагою лише 3,9 кг, із боковим натягуванням ланцюга та карбюратором із компенсатором – бензинова мотопила STIHL MS 180 має найкраще співвідношення «ціна-якість».

Під час дії акції в офіційній дилерській мережі по Україні бензопила STIHL MS 180 коштуватиме 6 519 грн, відтак ви зекономите 1 150 грн.

Порада фахівця:

Очищення бензопили від тирси та бруду після роботи є надзвичайно важливим. За допомогою щіточки та ганчірки очистіть корпус пили, ріжучу гарнітуру, область під кришкою ланцюгової зірочки та охолоджуючими ребрами циліндра. Адже забруднений фільтр зменшує потужність двигуна, підвищує споживання палива та ускладнює запуск. У випадку сильного забруднення фільтра обережно промийте його в теплій мильній воді та просушіть, якщо це передбачено інструкцією з експлуатації.

Мотопили німецької марки STIHL стануть незамінними помічниками у будь-яку пору року / Фото STIHL

Професійна потужність: потужні бензопили зі знижкою 10%

Легендарна бензопила STIHL MS 260

У професійному класі бензопил вигідною покупкою стане STIHL MS 260, що важить лише 4,8 кг та має потужність 3.5 к.с. Висока потужність, низька вага та ергономічне керування зробили цю бензопилу улюбленицею професійних користувачів та вибагливих власників заміських господарств. Витривала та міцна ланцюгова пила STIHL MS 260 призначена для догляду за молодим лісом, звалювання м'якої та тонкомірної деревини, будівництва з дерева, заготівлі дров.

Під час дії акції в офіційній дилерській мережі по Україні бензопила STIHL MS 260 коштуватиме 17 899 грн, відтак ваша економія складе 1 990 грн.

Міцна та витривала бензопила STIHL MS 361

Професійна бензинова пила STIHL MS 361 міцної конструкції, надзвичайно витривала, має оптимальну питому вагу, динамічне прискорення, високий обертальний момент та низький рівень вібрації. Бензопила серійно оснащена регульованим мастильним насосом, декомпресійним клапаном, пусковою ручкою STIHL ElastoStart, компенсатором. Ця професійна бензопила підійде для будь-яких лісозаготівельних робіт, для використання у комунальних господарствах, на будівництві.

Під час дії акції в офіційній дилерській мережі по Україні бензопила STIHL MS 361 коштуватиме 22 359 грн, відтак ви зекономите 2 500 грн.

Гарантія на пили побутового класу складає 2 роки, на пили професійного класу – 1 рік.

Поради експерта STIHL щодо догляду за бензопилою

Кожен інструмент потребує правильного догляду, і бензопили – не виключення. Ось кілька корисних порад від експерта STIHL.

Ретельно слідкуйте за станом ріжучої гарнітури: ланцюга, шини та ланцюгової зірочки. Не встановлюйте новий ланцюг на зношену шину або зірочку. Не працюйте тупим, ослабленим чи занадто натягнутим ланцюгом. Для рівномірного зношування використовуйте два ланцюги, почергово змінюючи їх, та періодично обертайте шину на 180˚. Щоб уникнути розтягування ланцюга, після тривалої роботи його необхідно ослабити.

Вчасно виконуйте технічний огляд бензопили. Замінюйте повітряний фільтр, свічку, мастило. Від цього залежить термін експлуатації пили та якість її роботи.

Використовуйте лише оригінальні запасні частини та розхідні матеріали.

Остерігайтесь підробок! Купуйте техніку STIHL тільки в офіційній дилерській мережі

Найпростіший спосіб відрізнити підробку від оригінальної техніки та не дозволити себе ошукати – купувати продукцію STIHL виключно в офіційній дилерській мережі, яка представлена на офіційному сайті.

Офіційні дилери STIHL реалізують продукцію STIHL тільки через спеціалізовані магазини, передаючи інструмент з рук в руки, а не відправляють «кота в мішку». Пам'ятайте, жоден інтернет-магазин не належить до офіційної дилерської мережі STIHL в Україні!

Саме зараз, коли господарі найбільше потребують якісного інструменту, можна купити бензопили STIHL з приємними знижками до 15%. Скористайтесь можливістю вигідно придбати якісну бензопилу STIHL зі знижкою від 650 грн до 2 500 грн. Акція діятиме до 31 грудня 2023 року в офіційній дилерській мережі в Україні.

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